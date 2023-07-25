Конгломерат LVMH виступить офіційним партнером Олімпіади-2024 у Парижі

Це перший випадок, коли найбільша компанія Європи (за ринковою вартістю) стане спонсором на рівні групи.

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З 26 липня по 11 серпня 2024 року в Парижі пройдуть XXXIII літні Олімпійські ігри. Преміальним партнером найбільших спортивних змагань стане найбільша у світі група компаній класу люкс LVMH Moët Hennessy Moët Hennessy Louis Vuitton. Це стосується як Олімпійських, так і Паралімпійських ігор, повідомляє WWD.

Глобальний захід перетинається з місією конгломерату LVMH "Мистецтво втілювати мрії" і баченням Парижа 2024.

Сума угоди 150 мільйонів євро. Вона дасть змогу бренду увійти до числа спонсорів вищого рівня, таких як банківська група BPCE, багатонаціональна фармацевтична компанія Санофі та оператор супермаркету Carrefour.

Новину про укладення угоди на прес-конференції за участю президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, мера Парижа Анн Ідальго, міністра спорту Франції Амелі Удеа-Кастера повідомив один зі спадкоємців імперії LVMH Антуан Арно.

Оголошення знаменує собою перший випадок, коли найбільша компанія Європи (за ринковою вартістю) стане спонсором на рівні групи. Раніше окремі бренди, що входять до неї, вже підтримували спорт. Так, Louis Vuitton підтримує чемпіонат світу з регбі 2023 року у Франції, а Dior розробляє формальний одяг для футболістів Paris Saint-Germain.

Загалом до групи LVMH входять 75 брендів.

У 2024 році найкращі представники конгломерату продемонструють свій досвід. Культовий паризький ювелірний дім із багатовіковою спадщиною Chaumet застосує своє ноу-хау для створення медалей. Sephora, роздрібний продавець косметики LVMH, стане партнером Естафети Олімпійського вогню, запропонувавши заходи для публіки впродовж усієї естафети, а також у точках Групи за маршрутом і на зупинках. Moët Hennessy, Будинки вин і спиртних напоїв нададуть свої виняткові продукти в рамках програм гостинності під час Олімпійських і Паралімпійських ігор і допоможуть забезпечити якісне обслуговування гостей. Ну і вишенька на торті: французька спортивна делегація буде одягнена в одяг одного з модних будинків LVMH.

Раніше Фокус писав, що Бернар Арно призначив дочку керівником бренду Dior.