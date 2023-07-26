Мигрень от мороженого: почему от холодной пищи возникает резкая головная боль

Мороженое может спровоцировать резкую головную боль. Попрощайтесь с мигренью из-за мороженого навсегда, благодаря этим простым уловкам.

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С приходом лета мороженое – одно из тех удовольствий, без которых просто не обойтись. В летнюю жару употребление освежающих продуктов приносит настоящее облегчение, потому что они сочетают в себе сладость и прохладу, которую мы так ищем. Но часто, когда мы едим мороженое или другую холодную пищу, возникает сильная головная боль, особенно в лобной области. Об этом пишет GranTT.

Во время поедание холодного мороженого, непосредственно над носом мы чувствуем сильную​ ​раздражающую боль, пусть даже проходящую. Наши болевые рецепторы, кажется, сходят с ума и теперь мы узнаем почему.

Как возникает мигрень от мороженого

Фото: Pixabay

Ее обычно называют "мигренью от мороженого", "ледяным мозгом" или "головной болью от мороженого", но ученые называют это состояние ганглионевралгией или фенопалатинной. Это явление происходит, когда мы вводим очень холодные вещества в ротовую полость, а особенно, когда они попадают на небо. По словам ученых, когда небо внезапно соприкасается с очень холодной пищей, кровеносные сосуды сужаются, а затем быстро расширяются.

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Таким образом, происходит очень быстрый цикл сжатия, а затем расширения. Головная боль вызвана именно этим внезапным расширением. По сути, болевые рецепторы, находящиеся на небе, получают противоречивые и ошибочно оцененные импульсы. Рецепторы боли связаны с мозгом через тройничный нерв, который является одним из основных нервов лица.

Сигнал от неба к мозгу

Фото: Freepik

Тройничный нерв отвечает за передачу сигналов от лица к мозгу. Даже когда мы получаем поцелуй в щеку, приятное ощущение передается по этому нерву. Следовательно, сильная боль, которую мы ощущаем в центральной части головы, а не на небе, определяется как отраженная боль. Это боль, проецируемая в сторону от реальной проблемной зоны.

Таким образом, боль, которую мы ощущаем, спровоцирована быстрым увеличением притока крови к мозгу. Головная боль, вызванная мороженым, длится максимум 30 секунд, а затем быстро бесследно исчезает. Это действительно раздражающее чувство, но оно не сильно беспокоит нас, потому что быстро исчезнет. Тем не менее, по мнению ученых, мигрени от мороженого можно избежать, для этого необходимо есть и пить холодные продукты медленнее.

Как избежать этого болезненного ощущения

Фото: Freepik

В основном проблему создает внезапный холод, и поэтому достаточно есть сорбет или мороженое медленнее, чтобы избежать этого взрывного притока крови к мозгу. Еще одна полезная и эффективная уловка, которую можно использовать, — избегать замораживания неба. Проблема возникает именно с болевыми рецепторами, которые находятся на небе, именно отсюда импульс проходит от тройничного нерва к головному мозгу. Поэтому, чтобы избежать этой боли, достаточно прижать язык под небо, чтобы оно не замерзло после холодного укуса, и сразу же вернулось к нормальной температуре.

Это два очень полезных приема, но, прежде всего, нужно научиться есть медленно и умеренно, это особенно полезно для нас, так как позволяет избежать переедания и предотвращает проблемы с пищеварением.

Напомним, ежедневное употребление мороженого может изрядно пошатнуть ваше здоровье и повлиять на фигуру.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.