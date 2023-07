Почему нельзя есть мороженое каждый день. 5 неприятных последствий

Мороженое – любимый продукт в жаркие летние дни, ведь оно освежает и дарит приятную прохладу. Но ежедневное употребление мороженого может изрядно пошатнуть ваше здоровье и повлиять на фигуру.

Вкус мороженого относит нас в детство, вызывая улыбку на лице, поэтому мало кто способен отказаться от кремового шарика с любимым вкусом.

Этот холодный десерт обычно готовят из сливок, сахара и дополнительных компонентов, которые придают мороженому тот или иной вкус. Для некоторых людей ежедневное употребление мороженого – обычное дело и они не намерены отказываться от своего любимого лакомства. Но давайте узнаем, какие последствия для здоровья вас ждут, если вы любите каждый лень лакомиться мороженым? Об этом пишет Eat This, Not That.

Лишний вес

Фото: Getty Images

Если вы не преследуете цель набрать несколько кг, а наоборот, находитесь в процессе похудения, то ежедневное употребление мороженого может нарушить ваши планы. Мороженое – довольно калорийный десерт, поэтому, если вы не будете вписывать его в ежедневную калорийность, и будете съедать в перерывах между обычными приемами еды, то рискуете поправиться.

Развитие кариеса

Если вас не контролируете количество добавленного сахара в своем рационе и не чистите зубы сразу после того, как съели мороженое, привычка ежедневно есть этот десерт неминуемо приведет вас в стоматологическое кресло.

"Употребление сахаросодержащих продуктов без последующей чистки зубов может иметь негативные последствия для здоровья полости рта", — говорит челюстно-лицевой хирург Джек Хиршфельд.

Хиршфельд отметил, что чрезмерное потребление сахара способствует разрушению зубов. Поскольку в большинстве случаев мороженое приготовлено с использованием немалого количества сахара его ежедневное употребление окажет влияние на здоровье ваших зубов.

Плохой сон

Фото: Shutterstock

Считается, что порция мороженого перед сном способствует быстрому засыпанию и крепкому сну, но это не так.

Некоторые люди считают, что порция мороженого на ночь помогает успокоить их ум и быстрее заснуть. Исследование, опубликованное в Journal of Sleep Medicine, показало, что употребление продуктов высоким содержанием насыщенных жиров непосредственно перед сном, наоборот, чревато поверхностным сном и частыми пробуждениями.

Избыток сахара в ночное время сделает ваш сон поверхностным, что приведет к недостатку глубоких фаз сна и полноценного восстановления организма. После таких вечерних лакомств наутро вы проснетесь разбитым и уставшим.

Болезни печени

Иногда производители мороженого добавляют в него фруктозу вместо сахара, но не спешите радоваться. Доказано, что частое употребление продуктов с фруктозой в составе, увеличивает риск развития неалкогольной жировой болезни печени и состояний, когда жир накапливается на внутренних органах.

Вздутие живота

Фото: Pixabay

Если вы страдаете непереносимостью лактозы, то употребление мороженого может вызывать у вас такие неприятные ощущения как вздутие и боль в животе, диарею, спазмы и другие неприятные симптомы со стороны ЖКТ. Если вы столкнулись с такой проблемой, старайтесь выбирать безлактозные варианты. Но это не означает, что вы сможете есть мороженое ежедневно, все пункты, перечисленные выше относятся и к безлактозному мороженному.

