Чому не можна їсти морозиво щодня. 5 неприємних наслідків

Морозиво — улюблений продукт у спекотні літні дні, адже воно освіжає та дарує приємну прохолоду. Але щоденне вживання морозива може неабияк похитнути ваше здоров'я та вплинути на фігуру.

Смак морозива переносить нас у дитинство, викликаючи посмішку на обличчі, тому мало хто здатен відмовитися від кремової кульки з улюбленим смаком. Цей холодний десерт зазвичай готують із вершків, цукру та додаткових компонентів, які надають морозиву того чи іншого смаку. Для деяких людей щоденне вживання морозива — звична справа і вони не мають наміру відмовлятися від своїх улюблених ласощів. Але давайте дізнаємося, які наслідки для здоров'я на вас чекають, якщо ви полюбляєте кожен день ласувати морозивом? Про це пише Eat This, Not That.

Зайва вага

Якщо ви не маєте на меті набрати кілька кг, а навпаки, перебуваєте в процесі схуднення, то щоденне вживання морозива може порушити ваші плани. Морозиво — досить калорійний десерт, тому, якщо ви не вписуватимете його в щоденну калорійність, і з'їдатимете в перервах між звичайними прийомами їжі, то ризикуєте погладшати.

Розвиток карієсу

Якщо ви не контролюєте кількість доданого цукру у своєму раціоні та не чистите зуби одразу після того, як з'їли морозиво, звичка щодня їсти цей десерт неминуче приведе вас у стоматологічне крісло.

"Вживання цукровмісних продуктів без подальшого чищення зубів може мати негативні наслідки для здоров'я порожнини рота", — каже щелепно-лицьовий хірург Джек Гіршфельд.

Гіршфельд зазначив, що надмірне споживання цукру сприяє руйнуванню зубів. А оскільки в більшості випадків морозиво приготоване з використанням чималої кількості цукру, його щоденне вживання вплине на здоров'я ваших зубів.

Поганий сон

Вважається, що порція морозива перед сном сприяє швидкому засинанню й міцному сну, але це не так. Деякі люди вважають, що порція морозива на ніч допомагає заспокоїти їхній розум та швидше заснути. Дослідження, опубліковане в Journal of Sleep Medicine, показало, що вживання продуктів з високим вмістом насичених жирів безпосередньо перед сном, навпаки, загрожує поверхневим сном і частими пробудженнями.

Надлишок цукру в нічний час зробить ваш сон поверхневим, що призведе до нестачі глибоких фаз сну й повноцінного відновлення організму. Після таких вечірніх ласощів на ранок ви прокинетеся розбитим та втомленим.

Хвороби печінки

Іноді виробники морозива додають у нього фруктозу замість цукру, але не поспішайте радіти. Доведено, що часте вживання продуктів із фруктозою у складі, збільшує ризик розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки та станів, коли жир накопичується на внутрішніх органах.

Здуття живота

Якщо ви страждаєте на непереносимість лактози, то вживання морозива може спричиняти у вас такі неприємні відчуття, як здуття і біль у животі, діарею, спазми та інші неприємні симптоми з боку шлунково-кишкового тракту. Якщо ви зіткнулися з такою проблемою, намагайтеся вибирати безлактозні варіанти. Але це не означає, що ви зможете їсти морозиво щодня, всі пункти, перераховані вище, стосуються і безлактозного морозива.

