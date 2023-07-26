Кейт Миддлтон не хочет носить драгоценности короны

Бывший редактор Vogue Сьюзи Менкес, которая была награждена орденом Британской империи покойной королевой, посетовала, что Кейт равнодушна к сокровищам в отличие от королевы Камиллы.

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79-летняя Сьюзи Менкес, бывший редактор Vogue посетовала в своем подкасте Creative Conversations, что Кейт Миддлтон равнодушна к драгоценностям из королевской шкатулки. Об этом пишет Daily Mail.

Известный модный критик, получившая орден Британской империи от покойной королевы Елизаветы за ее вклад в модную журналистику в 2014 году, пригласила в свой подкаст редактора отдела ювелирных украшений британского Vogue Кэрол Вултон, где они обсудили недавние наряды принцессы Уэльской.

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Бывший редактор Vogue International обвинила 41-летнюю Кейт в том, что она выглядит равнодушной к коллекции редких и уникальных драгоценностей, которые имеет возможность носить.

Фото: Getty Images

Сьюзи сказала, что Кейт Миддлтон не так увлечена драгоценностями, как 75-летняя королева Камилла.

"Принцесса Уэльская немного разочаровалась в украшениях. Создается впечатление, что она надевает их только тогда, когда ей это абсолютно необходимо", — отметила Менкес.

"Я представляю, как она прекрасно выглядит в одном из этих платьев за кулисами, а затем кривится, словно говоря: "Мне обязательно это носить?". Она не дает никакого намека о том, что она обожает драгоценности и получает удовольствие от того, что надевает их", — сказала Менкес.

Фото: Getty Images

Она подчеркнула, что королева Камилла, гораздо больше интересуется драгоценностями из королевской шкатулки.

Тем не менее, Менкес сомневается, изменится ли отношение Кейт Миддлтон к украшениям по мере ее приближения к трону.

"Теперь у нас есть новая королева, так что, по-видимому, у нее есть первая возможность взглянуть на драгоценности. Но увидим ли мы Кейт в украшениях, которые будут более драматичными, более личными для нее? Я не знаю. Я не могу не чувствовать прекрасное, ты либо любишь его, либо нет", — отметила Менкес.

Фото: Getty

С тех пор как Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма, она носила смесь украшений из королевской коллекции и простой недорогой бижутерии.

Но у нее есть ряд любимых сокровищ из королевской шкатулки, которые она носит чаще других. Особенно на официальные приемы. Это серьги, которые надевала принцесса Диана, тиара "Узелки любви", несомненно, знаменитое обручальное кольцо Дианы с сапфиром. И некоторые из новых драгоценностей, которые ей подарили уже после свадьбы с принцем Уильямом.

Но также Кейт Миддлтон любит и простые, но эффектные украшения вроде сережек ZARA за 17,99 фунтов стерлингов, которые она надевала на ежегодную церемонию вручения премии BAFTA в Лондоне.

Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал о том, какие украшения принцессы Дианы стали любимыми у Кейт Миддлтон.