Кейт Міддлтон не хоче носити коштовності корони

Колишня редакторка Vogue Сьюзі Менкес, яку нагороджено орденом Британської імперії покійною королевою, поскаржилася, що Кейт байдужа до скарбів на відміну від королеви Камілли.

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79-річна Сьюзі Менкес, колишня редакторка Vogue, поскаржилася у своєму подкасті Creative Conversations, що Кейт Міддлтон байдужа до коштовностей з королівської скриньки. Про це пише Daily Mail.

Відома модна критикиня, яка отримала орден Британської імперії від покійної королеви Єлизавети за її внесок у модну журналістику 2014 року, запросила до свого подкасту редакторку відділу ювелірних прикрас британського Vogue Керол Вултон, де вони обговорили нещодавні вбрання принцеси Уельської.

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Колишня редакторка Vogue International звинуватила 41-річну Кейт у тому, що вона виглядає байдужою до колекції рідкісних та унікальних коштовностей, які має можливість носити.

Фото: Getty Images

Сьюзі сказала, що Кейт Міддлтон не так захоплена коштовностями, як 75-річна королева Камілла.

"Принцеса Вельська трохи розчарувалася в прикрасах. Створюється враження, що вона одягає їх тільки тоді, коли їй це абсолютно необхідно", — зазначила Менкес.

"Я уявляю, як вона має прекрасний вигляд в одній із цих суконь за лаштунками, а потім кривиться, немов кажучи: "Мені обов'язково це носити?". Вона не дає жодного натяку на те, що вона обожнює коштовності й отримує задоволення від того, що одягає їх", — сказала Менкес.

Фото: Getty Images

Вона підкреслила, що королева Камілла, набагато більше цікавиться коштовностями з королівської скриньки.

Проте Менкес сумнівається, чи зміниться ставлення Кейт Міддлтон до прикрас у міру її наближення до трону.

"Тепер у нас є нова королева, тож, мабуть, у неї є перша можливість поглянути на коштовності. Але чи побачимо ми Кейт у прикрасах, які будуть більш драматичними, більш особистими для неї? Я не знаю. Я не можу не відчувати прекрасне, ти або любиш його, або ні", — зазначила Менкес.

Фото: Getty

Відтоді як Кейт Міддлтон вийшла заміж за принца Вільяма, вона носила суміш прикрас з королівської колекції і простої недорогої біжутерії.

Але у неї є низка улюблених скарбів з королівської скриньки, які вона носить частіше за інших. Особливо на офіційні прийоми. Це сережки, які одягала принцеса Діана, тіара "Вузлики кохання", безсумнівно, знаменита обручка Діани з сапфіром. І деякі з нових коштовностей, які їй подарували вже після весілля з принцом Вільямом.

Але також Кейт Міддлтон любить і прості, але ефектні прикраси на кшталт сережок ZARA за 17,99 фунтів стерлінгів, які вона одягала на щорічну церемонію вручення премії BAFTA в Лондоні.

Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав про те, які прикраси принцеси Діани стали улюбленими у Кейт Міддлтон.