Кейт Міддлтон не хоче носити коштовності корони
Колишня редакторка Vogue Сьюзі Менкес, яку нагороджено орденом Британської імперії покійною королевою, поскаржилася, що Кейт байдужа до скарбів на відміну від королеви Камілли.
79-річна Сьюзі Менкес, колишня редакторка Vogue, поскаржилася у своєму подкасті Creative Conversations, що Кейт Міддлтон байдужа до коштовностей з королівської скриньки. Про це пише Daily Mail.
Відома модна критикиня, яка отримала орден Британської імперії від покійної королеви Єлизавети за її внесок у модну журналістику 2014 року, запросила до свого подкасту редакторку відділу ювелірних прикрас британського Vogue Керол Вултон, де вони обговорили нещодавні вбрання принцеси Уельської.
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Колишня редакторка Vogue International звинуватила 41-річну Кейт у тому, що вона виглядає байдужою до колекції рідкісних та унікальних коштовностей, які має можливість носити.
Сьюзі сказала, що Кейт Міддлтон не так захоплена коштовностями, як 75-річна королева Камілла.
"Принцеса Вельська трохи розчарувалася в прикрасах. Створюється враження, що вона одягає їх тільки тоді, коли їй це абсолютно необхідно", — зазначила Менкес.
"Я уявляю, як вона має прекрасний вигляд в одній із цих суконь за лаштунками, а потім кривиться, немов кажучи: "Мені обов'язково це носити?". Вона не дає жодного натяку на те, що вона обожнює коштовності й отримує задоволення від того, що одягає їх", — сказала Менкес.
Вона підкреслила, що королева Камілла, набагато більше цікавиться коштовностями з королівської скриньки.
Проте Менкес сумнівається, чи зміниться ставлення Кейт Міддлтон до прикрас у міру її наближення до трону.
"Тепер у нас є нова королева, тож, мабуть, у неї є перша можливість поглянути на коштовності. Але чи побачимо ми Кейт у прикрасах, які будуть більш драматичними, більш особистими для неї? Я не знаю. Я не можу не відчувати прекрасне, ти або любиш його, або ні", — зазначила Менкес.
Відтоді як Кейт Міддлтон вийшла заміж за принца Вільяма, вона носила суміш прикрас з королівської колекції і простої недорогої біжутерії.
Але у неї є низка улюблених скарбів з королівської скриньки, які вона носить частіше за інших. Особливо на офіційні прийоми. Це сережки, які одягала принцеса Діана, тіара "Вузлики кохання", безсумнівно, знаменита обручка Діани з сапфіром. І деякі з нових коштовностей, які їй подарували вже після весілля з принцом Вільямом.
Але також Кейт Міддлтон любить і прості, але ефектні прикраси на кшталт сережок ZARA за 17,99 фунтів стерлінгів, які вона одягала на щорічну церемонію вручення премії BAFTA в Лондоні.
Раніше Фокус писав про те, які прикраси принцеси Діани стали улюбленими у Кейт Міддлтон.