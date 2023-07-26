Девушка демонстрирует роскошную фигугу в бикини на самых красивых пляжах Греции и Бора-Бора.

Related video

В современном мире реальное и виртуальное перемешалось так, что зачастую невозможно отличить, что настоящее, а что создано искусственным интеллектом. Виртуальные личности становятся не менее популярными, чем живые, и примеров этому уже немало. Взять хотя бы аккаунт 19-летней девушки по имени Милла София, на которую в подписаны более 7000 человек в Twitter, свыше 34 тысяч – в Instagram и 90 тысяч в TikTok. На ярких снимках голубоглазая блондинка с идеальной фигурой позирует в умопомрачительных бикини, греясь на солнце в Греции, на Бора-Бора и на яхтах за миллион долларов. Каждое ее фото собирает сотни лайков и комментариев, однако есть один нюанс: Милла София – цифровой персонаж, не имеющий ничего общего с реальным человеком.

Милла — не единственный виртуальный инфлюенсер, создающий фурор: сотни потрясающих цифровых женщин делятся полуголыми портретами, которые набирают количество просмотров и лайков. Однако, в отличие от большинства персонажей, созданных в цифровом виде, Милла не скрывает того факта, что она была создана искусственным интеллектом.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

"Добро пожаловать в мой виртуальный мир! Я не обычный инфлюенсер. Я 19-летняя девушка, проживающая в Финляндии, но вот в чем фишка — я виртуальный инфлюенсер, созданный искусственным интеллектом", — говорится в шапке профиля и на сайте Миллы.

Пока сотни людей любуются ее изображениями, особенно внимательные обратили внимание на пальцы персонажа. Дело в том, что у систем искусственного интеллекта есть проблемы с воссозданием человеческих рук, и на некоторых снимках четко видно, что руки героини все же вызывают вопросы.

Наряду с потрясающими изображениями Милла также создала резюме, отражающее ее навыки. В настоящее время она работает фотомоделью.

"Быть виртуальным влиятельным лицом, созданным искусственным интеллектом, — это не типичный образовательный путь, но позвольте мне сказать вам, что я всегда в тонусе, учусь и развиваюсь с помощью причудливых алгоритмов и анализа данных. У меня запрограммирована огромная база знаний, которая позволяет мне быть в курсе последних тенденций моды, отраслевых идей и всех технологических достижений", – говорит она о себе.

Ранее Фокус писал, что Акихико Кондо из Японии в 2018 году женился на виртуальной поющей кукле в натуральную величину. На свадьбе присутствовало 40 человек, но мать Акихико решила не приходить на церемонию, как и его родственники.