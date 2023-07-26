19-річна цифрова блондинка стала сенсацією в мережі (фото)

Дівчина демонструє розкішну фігуру в бікіні на найкрасивіших пляжах Греції та Бора-Бора.

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У сучасному світі реальне і віртуальне перемішалося так, що часто неможливо відрізнити, що справжнє, а що створено штучним інтелектом. Віртуальні особистості стають не менш популярними, ніж живі, і прикладів цьому вже чимало. Взяти хоча б акаунт 19-річної дівчини на ім'я Мілла Софія, на яку підписані понад 7000 осіб у Twitter, більше 34 тисяч — в Instagram і 90 тисяч у TikTok. На яскравих знімках блакитноока блондинка з ідеальною фігурою позує в запаморочливих бікіні, гріючись на сонці в Греції, на Бора-Бора і на яхтах за мільйон доларів. Кожне її фото збирає сотні лайків і коментарів, проте є один нюанс: Мілла Софія — цифровий персонаж, який не має нічого спільного з реальною людиною.

Мілла — не єдиний віртуальний інфлюенсер, що створює фурор: сотні приголомшливих цифрових жінок діляться напівоголеними портретами, які набирають кількість переглядів і лайків. Однак, на відміну від більшості персонажів, створених у цифровому вигляді, Мілла не приховує того факту, що вона була створена штучним інтелектом.

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"Ласкаво просимо в мій віртуальний світ! Я не звичайний інфлюенсер. Я 19-річна дівчина, яка проживає у Фінляндії, але ось у чому фішка — я віртуальний інфлюенсер, створений штучним інтелектом", — ідеться в шапці профілю та на сайті Мілли.

Поки сотні людей милуються її зображеннями, особливо уважні звернули увагу на пальці персонажа. Річ у тім, що у систем штучного інтелекту є проблеми з відтворенням людських рук, і на деяких знімках чітко видно, що руки героїні все ж таки викликають питання.

Поряд із приголомшливими зображеннями Мілла також створила резюме, що відображає її навички. Наразі вона працює фотомоделлю.

"Бути віртуальною впливовою особою, створеною штучним інтелектом, — це не типовий освітній шлях, але дозвольте мені сказати вам, що я завжди в тонусі, вчуся і розвиваюся за допомогою химерних алгоритмів і аналізу даних. У мене запрограмована величезна база знань, яка дає мені змогу бути в курсі останніх тенденцій моди, галузевих ідей і всіх технологічних досягнень", — говорить вона про себе.

Раніше Фокус писав, що Акіхіко Кондо з Японії в 2018 році одружився з віртуальною лялькою, що співає, в натуральну величину. На весіллі були присутні 40 осіб, але мати Акіхіко вирішила не приходити на церемонію, як і його родичі.