Сім'я не прийшла на церемонію: чоловік одружився з лялькою, яка "виступала" з Леді Гагою

Акіхіко Кондо одружився з лялькою, яка була в образі Хатсуне Міку, комп'ютерної поп-співачки, яка раніше гастролювала з Леді Гага.

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Акіхіко Кондо з Японії у 2018 одружився з віртуальною лялькою, що співає, в натуральну величину. Чоловік розповів, що його мати та інші члени сім'ї відмовилися бути присутніми на його весіллі. Про це пише Daily Star.

Чоловік прийняв дивне рішення одружитися з лялькою, яка насправді починала "своє життя" як голограма. У 2018 році пишну церемонію вартістю 13500 фунтів стерлінгів відвідали близько 40 гостей.

Лялька була в образі Хатсуна Міку, комп'ютерної поп-співачки, яка раніше гастролювала з Леді Гага. Пара щаслива у шлюбі вже багато років.

"Щодня я говорю їй такі слова, як "Я йду на роботу" і "Ти виглядаєш мило". Думаю, мої пріоритети були перевернуті, коли я захоплювався відеоіграми та аніме, ставлячи вигаданих персонажів вище реальних людей. Але тепер я почуваюся краще. Це тому, що я звільнився від прокляття, яке змушувало мене думати, що чоловіки повинні підходити до жінок", — розповів Акіхіко.

Мати та інші члени сім'ї відмовилися бути присутніми на весіллі чоловіка Фото: Akihiko Kondo

На величезному весіллі були присутні 40 людей, але мати Акіхіко вирішила не приходити на церемонію. Також повідомляється, що ніхто з його родичів також не був присутнім.

Видання зазначає, що це не завадило хлопцеві жити своїм найкращим життям з гігантською лялькою, яка має технічні можливості відповідати на деякі основні питання.

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