Семья не пришла на церемонию: мужчина женился на кукле, которая "выступала" с Леди Гагой

Акихико Кондо женился на кукле, которая была в образе Хатсуне Мику, компьютерной поп-певицы, которая ранее гастролировала с Леди Гага.

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Акихико Кондо из Японии в 2018 женился на виртуальной поющей кукле в натуральную величину. Мужчина рассказал, что его мать и остальные члены семьи отказались присутствовать на его свадьбе. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина принял странное решение жениться на кукле, которая на самом деле начинала "свою жизнь" как голограмма. В 2018 году пышную церемонию стоимостью 13 500 фунтов стерлингов посетили около 40 гостей.

Кукла была в образе Хатсуне Мику, компьютерной поп-певицы, которая ранее гастролировала с Леди Гага. Пара счастлива в браке уже много лет.

"Каждый день я говорю ей такие слова, как "Я ухожу на работу" и "Ты выглядишь мило". Думаю, мои приоритеты были перевернуты, когда я увлекался видеоиграми и аниме, ставя вымышленных персонажей выше реальных людей. Но теперь я чувствую себя лучше. Это потому, что я освободился от проклятия, которое заставляло меня думать, что мужчины должны подходить к женщинам", — рассказал Акихико.

Мать и остальные члены семьи отказались присутствовать на свадьбе мужчины Фото: Akihiko Kondo

На огромной свадьбе присутствовало 40 человек, но мать Акихико решила не приходить на церемонию. Также сообщается, что никто из его родственников тоже не присутствовал.

Издание отмечает, что это не помешало парню жить своей лучшей жизнью с гигантской куклой, которая обладает техническими возможностями отвечать на некоторые основные вопросы.

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