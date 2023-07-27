Берегите руки: косметолог назвала 8 способов, которые помогут сохранить молодость рук

Часто женщины столько времени, денег и усилий тратят на уход за кожей лица, совершенно забывая о руках, а ведь именно они первыми выдают ваш возраст. Специально для Фокуса косметолог Анна Круглик рассказывает, как сохранить кожу рук молодой и красивой.

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Заботиться о коже рук нужно до того, как на ней появятся первые признаки старения и увядания. Нередко женщина не уделяет рукам должного внимания, такого как, например, лицу или ногтям. Массажа с маслом во время очередного маникюра, увы, недостаточно, чтобы сохранить молодость ваших рук. О том, как позаботиться о своих руках, чтобы подольше сохранить их молодость и красоту, Фокусу рассказала косметолог Анна Круглик.

Защита от солнца

Фото: freepik

"Не забывайте наносить солнцезащитный крем на кожу рук перед выходом на улицу. Используйте средство с широким спектром защиты (SPF 30 и выше), чтобы предотвратить повреждение кожи от ультрафиолетовых лучей", — советует косметолог.

Наверняка вы пользуете солнцезащитным кремом для лица, даже современная декоративная косметика, такая как пудра или основа под макияж содержит SPF. А как часто вы наносите защиту на кожу рук? Скорее всего во время отдыха на пляже и то, если повезет. Вы можете спрятать лицо под шляпой, надеть солнцезащитные очки, а руки все время находятся на солнце. Ультрафиолетовые лучи вызывают преждевременное старение и увядание кожи рук.

Регулярное увлажнение

"В летнее время кожа рук может становиться сухой из-за повышенной потери влаги. Используйте увлажняющий крем или лосьон для рук несколько раз в день, особенно после контакта с водой", — говорит Анна Круглик.

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Обычно мы вспоминаем об увлажняющем или питательном креме в холодное время года, когда кожа на руках шелушится и трескается. Но ухаживать за кожей рук нужно в любое время года, даже летом. Летом выбирайте крем с легкой текстурой, который быстро впитывается, не оставляя на коже жирную пленку.

Избегайте горячей воды

Фото: Freepik

"Помните, что горячая вода может вымывать естественные масла с кожи, делая ее более сухой. Когда моете руку, лучше включайте прохладную или теплую воду", — советует косметолог.

То же самое касается и мытья посуды, ручной стирки. Слишком горячая вода и длительный контакт с ней приведут к сухости и неприятному шелушению кожи. Либо минимизируйте время контакта с горячей водой, либо используйте перчатки.

Носите защитные перчатки

"Если у вас есть работа или занятия, связанные с химическими веществами, грязью или другими вредными вещами, надевайте защитные перчатки, чтобы предотвратить раздражение и повреждение кожи", — рекомендует косметолог.

Привычка убирать квартиру или мыть посуду в перчатках также поможет сохранить кожу ваших рук. Агрессивные моющие средства и долгий контакт с водой оказывают негативное воздействие на кожу, а еще портят маникюр.

Питание и гидратация

Фото: Freepik

"Пейте достаточно воды, чтобы поддерживать уровень гидратации кожи. Кроме того, убедитесь, что ваш рацион включает витамины и антиоксиданты, которые способствуют здоровью кожи", — советует Анна.

Лето – прекрасная пора, чтобы насытить организм витаминами, минералами и антиоксидантами, которые содержатся во фруктах и ягодах. Старайтесь, чтобы в вашем рационе ежедневно присутствовало не менее 3 порций овощей и не менее 2 порций фруктов. А еще, чтобы получить все необходимые нутриенты, отдавайте предпочтение разным цветным фруктам и ягодам.

Что касается воды, то летом норма увеличивается из-за жары, так как с потом организм теряет много жидкости. Не забывайте пить воду, берите с собой бутылку на прогулку, в дорогу, ставьте на виду, на рабочем столе или дома.

Эксфолиация

Фото: Freepik

"Раз в неделю можно проводить мягкую эксфолиацию кожи рук, чтобы удалить омертвевшие клетки и способствовать обновлению кожи", — говорит косметолог.

Да, скрабы нужны не только для лица, но и для рук. Уход за кожей рук не должен отличаться от ухода за лицом, вы также должны заниматься увлажнением, питанием, очищением кожи рук. Ведь руки подвержены большему воздействию негативных факторов, которые приводят к старению кожи.

Ограничьте время пребывания на солнце

"По возможности старайтесь избегать прямого солнечного света во время пика его активности, особенно с 10 утра до 4 вечера", — советует Анна Круглик.

Помимо использования солнцезащитных средств для кожи рук, старайтесь избегать активных солнечных лучей, так как это вредно не только для вашего лица, но и для рук.

Используйте витамин Е

Фото: Freepik

"Применение кремов или масел с витамином Е может помочь улучшить увлажнение и уменьшить повреждения кожи от солнца", — говорит Анна.

Витамин Е чрезвычайно важен для кожи рук, он способствует ее омоложению, быстрому восстановлению и обновлению, а также помогает удерживать влагу в эпидермисе.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.