Блейк Лайвли перелезла через веревку в музее, чтобы поправить экспонат (видео)

Поклонники знаменитости с юмором отреагировали на ее поступок.

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35-летняя американская актриса Блейк Лайвли посетила выставку "Crown to Couture" в Кенсингтонском дворце в Лондоне. Актриса удивила поклонников, показав как она перепрыгнула "через веревку", чтобы поправить юбку на своем платье с Met Gala 2022 года, которое в настоящее время выставлено в музее. Об этом пишет PageSix.

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Звезда "Сплетницы" поделилась видеозаписью этого момента в своем Instagram-аккаунте, написав: "Когда ты клоун, который прыгает через веревку в музее, чтобы починить выставку".

На видео актриса, одетая в расклешенные джинсы и серый вельветовый блейзер, становится на колени, чтобы поправить переднюю часть своего мерцающего платья от Atelier Versace.

В какой-то момент женщина, которая, кажется, является служащей Исторического Королевского дворца, вмешивается и помогает ей привести в порядок платье, которое стоит рядом со смокингом Райана Рейнольдса на витрине.

Невероятное платье Лайвли, которое было создано, чтобы отдать дань уважения архитектуре Нью-Йорка и включает в себя намек на "Сплетницу" для темы "В Америке: Антология моды" и дресс-кода "Позолоченный гламур", является одним из многих нарядов с Met Gala, представленных в Кенсингтонском дворце в качестве экспонатов.

Ранее Фокус писал о 10 роскошных появлениях Блейк Лайвли на Met Gala.