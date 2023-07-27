Как избавиться от прыщей на лбу: 8 домашних средств, которые стоит попробовать

Все, что нужно, это несколько средств, которые помогут легко справиться с прыщами, сделав вашу кожу гладкой и сияющей.

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Прыщи на лбу — одно из самых неприятных кожных заболеваний, которое сложно замаскировать. Несмотря на то, что прыщи наиболее распространены в период полового созревания, у некоторых они могут сохраняться и во взрослой жизни. Причины прыщей на лбу могут быть гормональными, экологическими или даже связанными со стрессом. Но есть простые средства, которые помогут вам с легкостью избавиться от этого косметического дефекта. Об этом пишет Stylecraze.

Прыщи на лбу возникают, когда крошечные железы под поверхностью кожи блокируются. Это может произойти из-за того, что жир и грязь забивают поры. Именно повышенная активность сальных желез является причиной появления прыщей на лбу. Эти железы производят вещество, известное как кожное сало, которое может задерживать микробы или мертвые клетки кожи в порах. В результате воспаление может со временем увеличиваться, вызывая появление прыщей, угрей и белых точек на коже. Это чаще встречается на жирной коже, но может появиться и на других типах кожи с жирной Т-зоной. Как же избавиться от той проблемы?

Алое вера

Фото: Freepik

Алоэ вера содержит активные компоненты, обладающие антимикробными и противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить прыщи на лбу.

Как использовать?

Нанесите немного геля алоэ вера на пораженный участок кожи.

Оставьте на 20-30 минут.

Смойте.

Повторять подобную процедуру можно 1-2 раза в день.

Масло чайного дерева

Фото: Getty Images

Масло чайного дерева обладает противовоспалительными свойствами, которые могут уменьшить небольшие прыщи на лбу. Его антибактериальная природа может также бороться с бактериями, вызывающими прыщи.

Как использовать?

Добавьте 1-2 капли масла чайного дерева в чайную ложку миндального масла.

Хорошо перемешайте и окуните в смесь ватный тампон.

Промокните тампоном на пораженные участки.

Оставьте на ночь.

Такую процедуру вы можете делать один раз в день

Внимание! У некоторых людей масло чайного дерева может вызвать раздражение кожи, также следует избегать его, если у вас аллергия.

Яблочный уксус

Фото: Getty Images

Яблочный уксус обладает мощными антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Это может помочь уменьшить инфекцию, вызывающую акне, и способствовать заживлению.

Как использовать?

Смешайте столовую ложку сырого яблочного уксуса с тремя столовыми ложками воды.

Нанесите смесь на очищенное лицо с помощью ватного тампона.

Оставьте на ночь.

Делайте это один раз в день или через день.

Примечание: яблочный уксус, если его использовать неразбавленным, может вызвать ожоги и раздражение кожи.

Сок лимона или лайма

Фото: Getty Images

Лимон является богатым источником витамина С. Благодаря своим противовоспалительным и антибактериальным свойствам витамин С, независимо от того, применяется ли он местно или потребляется, может помочь свести к минимуму акне.

Как использовать?

Смешайте чайную ложку лимонного сока с двумя-тремя чайными ложками воды.

Окуните ватный тампон в смесь и нанесите на все лицо.

Умойте лицо через 20-30 минут.

Применяйте его один раз через день.

Примечание. Лимонный сок может вызывать жжение и раздражение. Вам следует избегать этого, если у вас аллергия на сок лайма. Лимонный сок также делает вашу кожу светочувствительной. Поэтому не забудьте нанести солнцезащитный крем перед выходом на улицу.

Экстракт зеленого чая

Фото: Pixabay

Зеленый чай содержит полифенолы, которые обладают противовоспалительными свойствами. Это поможет успокоить прыщи на лбу и уменьшить выработку кожного сала, что, в свою очередь, позволит справиться с прыщами.

Как использовать?

Возьмите пару использованных пакетиков зеленого чая и охладите их.

Положите холодные чайные пакетики на лоб.

Снимите и ополосните лицо водой через 20-30 минут.

Вы можете делать это один раз в день.

Мед

Фото: Freepik

Мед обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, которые могут помочь в борьбе с прыщами.

Как использовать?

Нанесите небольшое количество сырого меда на лоб.

Оставьте на 20-30 минут и смойте.

Вы можете делать это один раз в день.

Азелаиновая кислота

Азелаиновая кислота некомедогенна и может помочь очистить поры. Также было обнаружено, что она лечит комедоны и воспалительные угри. Мазь или крем, содержащие азелаиновую кислоту, помогают уменьшить появление прыщей.

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Как использовать?

Возьмите ложку предписанной мази и нанесите ее на пораженный участок.

Дайте ему высохнуть, прежде чем наносить другие косметические продукты.

Вы можете делать это один раз в день.

Примечание. Избегайте использования каких-либо глубоко очищающих вяжущих средств или очищающих средств для лица при использовании мази на основе азелаиновой кислоты. Прежде чем попробовать это средство, сделайте патч-тест, чтобы определить, есть ли у вас аллергия на этот состав.

Цинк

Фото: Getty Images

Несколько исследований показали, что цинк обладает противовоспалительными свойствами и оказывает ингибирующее действие на Propionibacterium acnes, бактерии, вызывающие акне. Это может предотвратить появления прыщей на лбу.

Как использовать?

Возьмите ложку прописанного крема или геля на кончик пальца и нанесите на пораженный участок. Дайте ему высохнуть, прежде чем применять другие косметические продукты.

В качестве альтернативы вы можете принимать добавки цинка после консультации с дерматологом. Пероральное употребление может быть более эффективным в тяжелых случаях акне.

Вы можете делать эту процедуру один раз в день.

Примечание. Перед тем, как попробовать это средство, выполните патч-тест. Избегайте использования нескольких кремов для лечения акне. Не выбирайте это средство, если у вас чувствительная кожа.

Это были одни из лучших способов быстро и естественно избавиться от крошечных прыщей на лице в домашних условиях. Эти средства являются естественными и требуют времени, чтобы добиться результатов. Если у вас серьезные прыщи, воспользуйтесь медицинским лечением после консультации с дерматологом.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.