Как избавиться от прыщей на лбу: 8 домашних средств, которые стоит попробовать
Все, что нужно, это несколько средств, которые помогут легко справиться с прыщами, сделав вашу кожу гладкой и сияющей.
Прыщи на лбу — одно из самых неприятных кожных заболеваний, которое сложно замаскировать. Несмотря на то, что прыщи наиболее распространены в период полового созревания, у некоторых они могут сохраняться и во взрослой жизни. Причины прыщей на лбу могут быть гормональными, экологическими или даже связанными со стрессом. Но есть простые средства, которые помогут вам с легкостью избавиться от этого косметического дефекта. Об этом пишет Stylecraze.
Прыщи на лбу возникают, когда крошечные железы под поверхностью кожи блокируются. Это может произойти из-за того, что жир и грязь забивают поры. Именно повышенная активность сальных желез является причиной появления прыщей на лбу. Эти железы производят вещество, известное как кожное сало, которое может задерживать микробы или мертвые клетки кожи в порах. В результате воспаление может со временем увеличиваться, вызывая появление прыщей, угрей и белых точек на коже. Это чаще встречается на жирной коже, но может появиться и на других типах кожи с жирной Т-зоной. Как же избавиться от той проблемы?
Алое вера
Алоэ вера содержит активные компоненты, обладающие антимикробными и противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить прыщи на лбу.
Как использовать?
- Нанесите немного геля алоэ вера на пораженный участок кожи.
- Оставьте на 20-30 минут.
- Смойте.
Повторять подобную процедуру можно 1-2 раза в день.
Масло чайного дерева
Масло чайного дерева обладает противовоспалительными свойствами, которые могут уменьшить небольшие прыщи на лбу. Его антибактериальная природа может также бороться с бактериями, вызывающими прыщи.
Как использовать?
- Добавьте 1-2 капли масла чайного дерева в чайную ложку миндального масла.
- Хорошо перемешайте и окуните в смесь ватный тампон.
- Промокните тампоном на пораженные участки.
- Оставьте на ночь.
Такую процедуру вы можете делать один раз в день
Внимание! У некоторых людей масло чайного дерева может вызвать раздражение кожи, также следует избегать его, если у вас аллергия.
Яблочный уксус
Яблочный уксус обладает мощными антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Это может помочь уменьшить инфекцию, вызывающую акне, и способствовать заживлению.
Как использовать?
- Смешайте столовую ложку сырого яблочного уксуса с тремя столовыми ложками воды.
- Нанесите смесь на очищенное лицо с помощью ватного тампона.
- Оставьте на ночь.
Делайте это один раз в день или через день.
Примечание: яблочный уксус, если его использовать неразбавленным, может вызвать ожоги и раздражение кожи.
Сок лимона или лайма
Лимон является богатым источником витамина С. Благодаря своим противовоспалительным и антибактериальным свойствам витамин С, независимо от того, применяется ли он местно или потребляется, может помочь свести к минимуму акне.
Как использовать?
- Смешайте чайную ложку лимонного сока с двумя-тремя чайными ложками воды.
- Окуните ватный тампон в смесь и нанесите на все лицо.
- Умойте лицо через 20-30 минут.
Применяйте его один раз через день.
Примечание. Лимонный сок может вызывать жжение и раздражение. Вам следует избегать этого, если у вас аллергия на сок лайма. Лимонный сок также делает вашу кожу светочувствительной. Поэтому не забудьте нанести солнцезащитный крем перед выходом на улицу.
Экстракт зеленого чая
Зеленый чай содержит полифенолы, которые обладают противовоспалительными свойствами. Это поможет успокоить прыщи на лбу и уменьшить выработку кожного сала, что, в свою очередь, позволит справиться с прыщами.
Как использовать?
- Возьмите пару использованных пакетиков зеленого чая и охладите их.
- Положите холодные чайные пакетики на лоб.
- Снимите и ополосните лицо водой через 20-30 минут.
Вы можете делать это один раз в день.
Мед
Мед обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, которые могут помочь в борьбе с прыщами.
Как использовать?
- Нанесите небольшое количество сырого меда на лоб.
- Оставьте на 20-30 минут и смойте.
Вы можете делать это один раз в день.
Азелаиновая кислота
Азелаиновая кислота некомедогенна и может помочь очистить поры. Также было обнаружено, что она лечит комедоны и воспалительные угри. Мазь или крем, содержащие азелаиновую кислоту, помогают уменьшить появление прыщей.
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Как использовать?
- Возьмите ложку предписанной мази и нанесите ее на пораженный участок.
- Дайте ему высохнуть, прежде чем наносить другие косметические продукты.
Вы можете делать это один раз в день.
Примечание. Избегайте использования каких-либо глубоко очищающих вяжущих средств или очищающих средств для лица при использовании мази на основе азелаиновой кислоты. Прежде чем попробовать это средство, сделайте патч-тест, чтобы определить, есть ли у вас аллергия на этот состав.
Цинк
Несколько исследований показали, что цинк обладает противовоспалительными свойствами и оказывает ингибирующее действие на Propionibacterium acnes, бактерии, вызывающие акне. Это может предотвратить появления прыщей на лбу.
Как использовать?
- Возьмите ложку прописанного крема или геля на кончик пальца и нанесите на пораженный участок. Дайте ему высохнуть, прежде чем применять другие косметические продукты.
- В качестве альтернативы вы можете принимать добавки цинка после консультации с дерматологом. Пероральное употребление может быть более эффективным в тяжелых случаях акне.
Вы можете делать эту процедуру один раз в день.
Примечание. Перед тем, как попробовать это средство, выполните патч-тест. Избегайте использования нескольких кремов для лечения акне. Не выбирайте это средство, если у вас чувствительная кожа.
Это были одни из лучших способов быстро и естественно избавиться от крошечных прыщей на лице в домашних условиях. Эти средства являются естественными и требуют времени, чтобы добиться результатов. Если у вас серьезные прыщи, воспользуйтесь медицинским лечением после консультации с дерматологом.
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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.