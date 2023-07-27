Мик Джаггер отпраздновал 80-летие с бывшей женой и нынешней невестой

Кроме любимых женщин рокера, на праздновании присутствовали его коллеги по группе и голливудские звезды.

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Легендарный британский рок-музыкант, актер, продюсер и бессменный вокалист рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер отметил свой 80-летний юбилей, разделив праздник с бывшей женой, 67-летней Джерри Холл, которую называли любовью всей его жизни, и нынешней невестой, 36-летней Мелани Хэмрик, пишет Daily Mail.

Компания собралась в ночном клубе Челси Embargo Republica. Джерри пришла вместе с дочерьми Джорджией и Элизабет. Поздравить отца приехала и старшая дочь, 51-летняя Джейд.

Мелани выглядела потрясающе в черном прозрачном кружевном платье, под которое она надела черное белье. Правда, ансамбль подпортил фиксатор для ноги, поскольку не так давно Хэмрик травмировала палец. У пары подрастает шестилетний сын Деверо, который очень похож на своего знаменитого отца-рокера.

Джерри, которая была с Миком в совокупности 22 года, выглядела элегантно в коричневом платье на одно плечо, которое она дополнила карамельным шарфом, накинутым на плечи.

Мик отпраздновал свой день рождения грандиозной вечеринкой, наполненной голливудскими звездами и музыкальными легендами. Среди гостей был его коллега по группе Rolling Stones Ронни Вуд, актер Леонардо Дикаприо, музыкант Ленни Кравиц, Эмма Веймут – маркиза Бата, Дафна Гиннесс, Либерти Росс и Джимми Айовин, Джемайма Хан, Лия Вуд и Мэри Чатерис.

Мик Джаггер с невестой Мелани Хэмрик

Именинник выглядел неотразимо в темно-зеленом костюме, который сочетал с черной атласной рубашкой в горошек. Образ завершали пара черных кроссовок и шарф.

Ранее Джаггер поблагодарил поклонников в соцсети за поздравления, опубликовав свой снимок авторства фотографа Марка Селигера. На изображении он был одет в бордовый атласный костюм поверх коричневой рубашки в горошек и солнцезащитные очки.

Напомним, Фокус писал, что Мик Джаггер в июле обручился с Мэлани Хемрик.