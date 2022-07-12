Подруга Мика Джаггера показала пятилетнего сына 79-летнего артиста

Деверо – самый младший ребенок любвеобильного фронтмена Rolling Stones.

35-летняя бывшая американская балерина Мэлани Хэмрик, которая является подругой 79-летнего фронтмена группы Rolling Stones Мика Джаггера, поделилась в сторис Instagram новым фото пятилентего сына певца Деверо.

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Несмотря на свой юный возраст, мальчик – уже точная копия легендарного отца. У него такие же пухлые губы и пышные волосы, а еще Деверо повторяет движения Мика.

На снимке малыш изобразил идеальную позу Джаггера в белой рубашке и узких черных брюках.

Его мать позирует в красивом цветочном платье с вырезами, демонстрирующими подтянутую и ухоженную фигуру. Образ она дополнила черными шлепанцами на каблуках.

"Мое вчерашнее свидание", – гласит подпись.

[ + – ] Мелани Хэмрик и ее сын Деверо Фото: Скриншот

Недавно Деверо был замечен в костюме Человека-паука за кулисами, когда его отец выступал со своим коллективом в Гайд-парке в Лондоне в этом месяце на фестивале British Summer Time. Зрителями концерта стали и члены британской королевской семьи.

Фото: Скриншот

Деверо – самый младший из восьми детей Джаггера от пяти разных женщин. Его старший брат Джейд старше мальчика на 45 лет и уже является дедом.

Первенец Джаггера – дочь Кэрис, которой сейчас 51 год. Ее музыкнату родила актриса и певица Марша Хант, с которой и Мика был короткий роман. Буквально через год законная жена артиста Бьянка подарила ему дочь Джейд. Ей уже исполнилось 50 лет.

Также у легенды рок-музыки четверо детей от модели Джерри Холл: дочери Элизабет (38 лет) и Джорджия (30 лет), и сыновья Джеймс (36 лет) и Габриэль (24 года).

Весной у Джаггера диагностировали Covid-19, из-за чего The Rolling Stones вынуждены были перенести два концерта в рамках тура SIXTY. Через несколько дней певец сообщил поклонникам, что с ним все в порядке.

"Я чувствую себя намного лучше и не могу дождаться возвращения на сцену на следующей неделе! Дата в Амстердаме перенесена на 7 июля, и мы узнаем о новой дате в Берне в скором времени", – написал он в соцсети.

Ранее мы рассказывали о том, почему Мик Джаггер потерял Джерри Холл, главную любовь всей своей жизни. Она, кстати, совсем недавно развелась с миллиардером Рупертом Мердоком.