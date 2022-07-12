Подруга Міка Джаггера показала п'ятирічного сина 79-річного артиста

Деверо — наймолодша дитина велелюбного фронтмена Rolling Stones.

35-річна колишня американська балерина Мелані Гемрік, яка є подругою 79-річного фронтмена гурту Rolling Stones Міка Джаггера, поділилася в сторіс Instagram новим фото п'ятирічного сина співака Деверо.

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Незважаючи на свій юний вік, хлопчик — це вже точна копія легендарного батька. У нього такі ж пухкі губи та пишне волосся, а ще Деверо повторює рухи Міка.

На знімку малюк зобразив ідеальну позу Джаггера в білій сорочці та вузьких чорних штанах.

Його мати позує в красивій квітковій сукні з вирізами, що демонструють підтягнуту й доглянуту фігуру. Образ вона доповнила чорними шльопанцями на підборах.

"Моє вчорашнє побачення", — говорить підпис.

[ + – ] Мелані Гемрік і її син Деверо Фото: Скриншот

Нещодавно Деверо був помічений у костюмі Людини-павука за лаштунками, коли його батько виступав зі своїм колективом у Гайд-парку в Лондоні цього місяця на фестивалі British Summer Time. Глядачами концерту стали члени британської королівської родини.

Фото: Скриншот

Деверо — наймолодший із восьми дітей Джаггера від п'яти різних жінок. Його старший брат Джейд старший за хлопчика на 45 років і вже є дідом.

Первісток Джаггера — дочка Керіс, якій зараз 51 рік. Її музиканту народила акторка та співачка Марша Гант, із якою в Міка був короткий роман. Буквально за рік законна дружина артиста Б'янка подарувала йому дочку Джейд. Їй уже виповнилося 50 років.

Також у легенди рок-музики четверо дітей від моделі Джеррі Голл: дочки Елізабет (38 років) та Джорджія (30 років) і сини Джеймс (36 років) та Габріель (24 роки).

Навесні в Джаггера діагностували Covid-19, через що The Rolling Stones змушені були перенести два концерти в межах туру SIXTY. За кілька днів співак повідомив шанувальникам, що з ним усе гаразд.

"Я почуваюся набагато краще та не можу дочекатися повернення на сцену наступного тижня! Дата в Амстердамі перенесена на 7 липня, і ми дізнаємося про нову дату в Берні незабаром", — написав він у соцмережі.

Раніше ми розповідали про те, чому Мік Джаггер втратив Джеррі Голл, головне кохання всього свого життя. Вона, до речі, зовсім недавно розлучилася з мільярдером Рупертом Мердоком.