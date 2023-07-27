59-летняя Кортни Кокс была замечена на свидании с бойфрендом (фото)

Пара не часто радует публику своими общими появлениями.

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59-летняя американская актриса Кортни Кокс и ее возлюбленный, 47-летний музыкант Джонни МакДейд сходили на ужин в ресторан греческой кухни Pylos. Пару заметили в Ист-Виллидж в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

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Звездная пара выбрала стильные образы для свидания.

Звезда "Крика" была одета в трендовые белые джинсы с потрепанным краем, которые сочетала с белой футболкой, джинсовой курткой и белыми кроссовками. Кортни, отметившая свой день рождения в прошлом месяце, распустила свои темные волосы и уложила их в свободные волны.

Роскошное ожерелье из розового золота от Jessica McCormack за 1,5 миллиона гривен завершило аутфит звезды. Рози Хантингтон-Уайтли, Лили Джеймс, Виктория Бекхэм и герцогиня Сассекская — большие поклонники Jessica McCormack, и Кортни Кокс, кажется, тоже в их клубе.

Джонни выбрал полностью черный образ. Гитарист надел брюки, футболку, куртку и дополнил ансамбль кроссовками.

Как известно, Кортни Кокс и Джонни МакДэйд вместе около восьми лет, однако свои отношения так и не скрепили официальным браком. Пара не часто радует публику своими общими появлениями. В январе прошлого года она говорила с People о перспективе выйти замуж за Джонни. Тогда она поделилась: "Я не знаю. Я точно не против. Я просто не думаю об этом".

Ранее Фокус писал, что Кортни Кокс трогательно поздравила дочь с днем рождения.