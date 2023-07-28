"0% жирности": диетолог объяснила, почему не стоит есть обезжиренные молочные продукты

Жесткие диеты, в меню которых только куриное филе и кефир, уходят в прошлое, однако многие люди, считая калории, до сих пор выбирают обезжиренную молочную продукцию. Стоит ли это делать, Фокусу объясняет врач-диетолог Галина Сеник.

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Люди, которые пытаются похудеть или контролируют количество жиров в рационе, часто выбирают молочные продукты с 0% жира, в надежде, что это позволит им снизить количество калорий и повлиять на вес. Однако это не так. Почему не стоит заменять обычные молочные продукты на обезжиренные, Фокусу рассказала врач-диетолог, нутрициолог, health-коуч, член Украинской/Британской ассоциации диетологов Галина Сеник.

В чем разница между обычными и обезжиренными молочными продуктами?

Фото: Freepik

Цельные молочные продукты содержат белок, насыщенный жир, кальций, калий, фосфор, витамины А, D, витамины группы В.

"Есть цельные продукты, жирность которых предлагается производителем, согласно его техническим картам — это может быть 1,6%, 2%, 5% или 9%. А есть обезжиренные, когда мы говорим о 0% или 0,2% жирности. "0% жирности" достичь практически невозможно", — говорит Галина Сеник.

Жирные молочные продукты, кроме пользы, позволяют контролировать аппетит, ведь являются более сытными и питательными, это означает, что человек, который употребляет такие продукты, в целом будет потреблять меньше калорий.

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"2,4,15,30% жирности — означают, что на 100 г продукта содержится соответствующее количество насыщенных жиров. Это может иметь значение, когда человек следит за своим питанием, или когда есть некоторые ограничения из-за определенных проблем со здоровьем, требующих контроля количества насыщенных жиров в рационе", — отмечает диетолог.

Фото: Pixabay

В целом на сегодня существует стандарт, согласно которому, и насыщенные, и ненасыщенные жиры необходимы для слаженной работы нашего организма. Поэтому нельзя исключать их полностью из рациона, однако есть здоровая норма, это примерно 15-20 грамм в сутки.

Если вы потребляете очень много насыщенных жиров, например готовите с использованием большого количества сметаны и сливок, употребляете много сливочного масла, тогда скорее всего вы перебираете ежедневную норму жиров.

"Даже если это так, не стоит выбирать продукты с "0% жирности". Насыщенные жиры имеют энергетическую функцию, они участвуют в структуре гормонов, в построении клеточных оболочек, поэтому их функция жизненно важна. Если они не будут поступать извне, организму не будет из чего их синтезировать", — говорит врач.

Какой состав у обезжиренных молочных продуктов?

Фото: Freepik

Продукты с 0% жирности — это маркетинговый ход, поэтому покупая такие продукты вы делаете себе медвежью услугу. Существует мнение, что это некалорийные продукты, которые можно есть в неограниченном количестве, но это не так. Обезжиренные продукты содержат большое количество углеводов, сахара, соли, поэтому вы не только не похудеете, а можете еще и набрать вес.

"В большинстве случаев, вкус таких продуктов обогащен с помощью сахара. В частности это можно проследить в йогуртах. Эта практика достаточно популярна за рубежом, когда маложирные йогурты могут быть даже более сладкие на вкус, чем натуральные. Так происходит потому, что обезжиренный продукт всегда кислее, он имеет менее приятный вкус и хуже насыщает. Это своего рода самообман, если вы действительно заботитесь о своем здоровье и считаете калории, учитывайте это", — отмечает диетолог.

Фото: Freepik

Действительно, употребляя молочные продукты с нормальной калорийностью, вы получаете белок, жиры, витамины, аминокислоты и другие ценные компоненты. Обезжиренные продукты теряют свои вкусовые качества, поэтому содержат сахар или сахарозаменители, ароматизаторы, усилители вкуса и стабилизаторы. Все это никак не связано со здоровым питанием, поэтому в большинстве случаев страдает ваш иммунитет, возрастает риск диабета 2 типа и других заболеваний.

Кроме того, эти продукты не несут никакой пользы вашему здоровью, ведь в обезжиренных молочных продуктах практически совсем не усваиваются жирорастворимые витамины, микроэлементы и кальций. Они не насыщают, поэтому через некоторое время вы быстро проголодаетесь.

Обезжиренные продукты способствуют развитию депрессии, раздражительности и плохому настроению, а все из-за того, что организму элементарно не хватает энергии, которую дают жиры.

Обезжиренные продукты в рационе детей

Фото: Freepik

Результаты различных исследований доказывают, что дети, которые употребляют жирные молочные продукты, гораздо здоровее и не имеют проблем с весом, чем их сверстники, которые едят обезжиренную молочку.

"Что касается детей, то им особенно не стоит давать обезжиренные продукты, ведь они имеют еще большую потребность в насыщенных жирах, чем взрослые. У них должно обязательно быть полноценное питание, сбалансированное по белкам, жирам и углеводам. Поэтому даже если вы принимаете решение употреблять обезжиренные или низкожировые, для ребенка выбирайте полноценные по жирности продукты", — говорит диетолог.

Диетолог Галина Сеник советует съесть 10 г сливочного масла 82% жирности, получить пользу, удовольствие и насладиться вкусом, чем постоянно себя ограничивать. Рано или поздно вы все равно сорветесь и компенсируете это другими продуктами, даже не заметив этого.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.