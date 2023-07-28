Глухой фанат, с которым Марго Робби общалась на языке жестов, раскрыл детали их беседы (видео)

Знаменитость, разговаривая с фанатом на языке жестов, произвела на него огромное впечатление.

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Томас Перри, у которого нарушения слуха, рассказал о своем опыте встречи с австралийской актрисой Марго Робби. Видеозапись их разговора на языке жестов на красной ковровой дорожке стала вирусной в социальных сетях. Об этом пишет Daily Mail.

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Беседа между мужчиной и 33-летней звездой "Барби" длилась около трех минут. Клип показал, как пара общается на языке жестов на лондонской премьере ее фильма "Амстердам" в сентябре прошлого года, когда Робби раздавала автографы.

Томас признал, что сбылась его мечта встретиться с актрисой, и назвал ее очень "приземленной".

"Когда я был на премьере фильма, я совсем не нервничал перед встречей с ней, — сказал он. — Я подумал, ничего себе, у нее нет времени болтать со многими людьми, но мы болтали около трех минут. Она действительно приземленная".

Он вспомнил, как Марго сказала ему, что ей "приятно познакомиться с ним". Томас, который в детстве хотел стать актером, похвалил Марго и сказал, что он надеется, что она "помнит" их встречу.

Мужчина также поделился, что был шокирован, когда видео их разговора на языке жестов стало вирусным, набрав 29,6 миллиона просмотров в Интернете.

Видео вновь всплыло в социальных сетях после того, как на прошлой неделе наконец вышел долгожданный фильм "Барби". Австралийская звезда играет главную роль вместе с Райаном Гослингом в роли Кена в фильме режиссера Греты Гервиг.

Напомним, Марго Робби рассказала о забавных моментах на съемочной площадке картины "Барби".

Также Фокус писал обо всех пластических операциях Марго Робби.