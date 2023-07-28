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Стиль жизни

Рэнди Мейснер, один из основателей легендарной группы The Eagles, умер в 77 лет

Рэнди Мейснер, The Eagles, басист. музыкант, умер музыкант
Фото: Скриншот | Рэнди Мейснер на сцене

Рэнди Мейснер, исполнитель хита Take it to the Limit, умер от хронической обструктивной болезни легких

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Накануне скончался Рэнди Мейснер, один из соучредителей одной из самых знаковых рок-групп всех времен The Eagles. Об этом пишет NYtimes.

Он умер в Лос-Анджелесе в возрасте 77 лет после борьбы с хронической обструктивной болезнью легких, говорится в заявлении группы.

Мейснер наиболее известен тем, что спел классическую песню Eagles "Take it to the Limit".

Рэнди Мейснер исполняет Take it to the Limit

Мейснер умер в среду вечером в Лос-Анджелесе от осложнений хронической обструктивной болезни легких, говорится в заявлении Eagles. Ему было 77.

В последние годы басист пережил множество несчастий и личную трагедию в 2016 году, когда его жена Лана Рэй Мейснер случайно выстрелила в себя.

У Рэнди Мейснера было диагностировано биполярное расстройство, и у него были серьезные проблемы с алкоголем, согласно судебным протоколам и комментариям, сделанным во время слушаний 2015 года, на которых судья приказал Мейснеру получать постоянную медицинскую помощь.

Названный бывшим товарищем по группе Доном Фелдером "самым милым человеком в музыкальном бизнесе", Мейснер присоединился к Дону Хенли, Гленну Фрею и Берни Лидону в начале 1970-х, чтобы сформировать рок-группу.

"Рэнди был неотъемлемой частью Eagles и сыграл важную роль в раннем успехе группы", — говорится в заявлении Eagles.

Рейснер был застенчивым и тосковал по дому. Во время концертного тура он отказывался быть в центре внимания, так что его возражения во время концерта в Ноксвилле, штат Теннесси, летом 1977 года настолько разозлили Фрея, что они поссорились за кулисами.

Вскоре после этого Мейснер ушел. Его замена, Тимоти Б. Шмит, оставался в группе в течение следующих десятилетий вместе с Хенли, Уолшем и Фреем.

Как сольный исполнитель Мейснер не добился того успеха, что и группа, основанная им. Но он сотрудничал с другими музыкантами и присоединился к прочим участникам группы The Eagles в 1998 году, когда они были введены в Зал славы рок-н-ролла и исполнили "Take It Easy" и "Hotel California".

Мейснер был дважды женат, у него остались трое детей.

Напомним, ранее умер гитарист Гэри Россингтон, последний участник оригинального состава группы Lynyrd Skynyrd, которая прославилась хитами Sweet Home Alabama и Simple Man.