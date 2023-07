Ренді Мейснер, один із засновників легендарного гурту The Eagles, помер у 77 років

Ренді Мейснер, виконавець хіта Take it to the Limit, помер від хронічної обструктивної хвороби легень

Напередодні помер Ренді Мейснер, один зі співзасновників однієї з найбільш знакових рок-груп усіх часів The Eagles. Про це пише NYtimes.

Він помер у Лос-Анджелесі у віці 77 років після боротьби з хронічною обструктивною хворобою легенів, ідеться в заяві групи.

Мейснер найбільш відомий тим, що заспівав класичну пісню Eagles "Take it to the Limit".

Ренді Мейснер виконує Take it to the Limit

Мейснер помер у середу ввечері в Лос-Анджелесі від ускладнень хронічної обструктивної хвороби легенів, ідеться в заяві Eagles. Йому було 77.

Останніми роками басист пережив безліч нещасть і особисту трагедію 2016 року, коли його дружина Лана Рей Мейснер випадково вистрілила в себе.

У Ренді Мейснера було діагностовано біполярний розлад, і в нього були серйозні проблеми з алкоголем, згідно з судовими протоколами і коментарями, зробленими під час слухань 2015 року, на яких суддя наказав Мейснеру отримувати постійну медичну допомогу.

Названий колишнім товаришем по групі Доном Фелдером "наймилішою людиною в музичному бізнесі", Мейснер приєднався до Дона Хенлі, Гленна Фрея і Берні Лідона на початку 1970-х, щоб сформувати рок-групу.

"Ренді був невід'ємною частиною Eagles і зіграв важливу роль у ранньому успіху гурту", — йдеться в заяві Eagles.

Рейснер був сором'язливим і сумував за домом. Під час концертного туру він відмовлявся бути в центрі уваги, тож його заперечення під час концерту в Ноксвіллі, штат Теннессі, влітку 1977 року так розлютили Фрея, що вони посварилися за лаштунками.

Незабаром після цього Мейснер пішов. Його заміна, Тімоті Б. Шміт, залишався в групі протягом наступних десятиліть разом із Генлі, Волшем і Фреєм.

Як сольний виконавець Мейснер не домігся того успіху, що і група, заснована ним. Але він співпрацював з іншими музикантами і приєднався до інших учасників гурту The Eagles 1998 року, коли їх було введено в Зал слави рок-н-ролу і вони виконали "Take It Easy" і "Hotel California".

Мейснер був двічі одружений, у нього залишилися троє дітей.

