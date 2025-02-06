Обійшлися без Антихриста: шанувальники AC/DC були шоковані, дізнавшись, що означає назва гурту

Виявилося, що багато фанатів вважали, що в абревіатурі приховане таємне і навіть образливе послання. І два роки не могли знайти правильну відповідь.

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Хоча австралійський гурт AC/DC було створено ще 1973 року, деякі шанувальники цього австралійського рок-гурту тільки зараз дізнаються про походження і значення назви гурту. У 2022 році один фанат поставив на Reddit запитання: "Що насправді означає AC/DC?". І протягом трьох років фанати висловлювали різні думки, аж поки нарешті один із коментаторів не дав вичерпну відповідь. Про це пише Fox News.

AC/DC — Highway to Hell

"Для деяких християн AC/DC означає "Антихрист/Дитя диявола", — йдеться в одній із відповідей про історію створення AC/DC, до складу якої входили Малкольм Янг, Бон Скотт, Ангус Янг, Кліфф Вільямс і Філ Радд.

"Давно не чув цієї нісенітниці про Антихриста/Дитя Диявола", — прокоментував інший користувач і врешті-решт розповів, що нічого шокуючого в назві гурту не було, ба більше, її придумали учасники в максимально мирний спосіб.

"Насправді це просто розшифровується як Alternating Current/Direct Current (Змінний струм/Постійний струм)", — пояснив один із фанатів, розповівши, що учасники гурту обрали цю назву, тому що вона звучала круто і це було про Power (силу — ред.).

А інший пояснив, що Малкольм Янг і Ангус Янг підгледіли назву на задній стороні швейної машинки їхньої сестри. І не мали на увазі Антихриста, або щось пов'язане з релігією.

Утім, в епізоді документального фільму телеканалу VH1 "За музикою" Малкольм розповідав, що насправді його невістка Маргарет запропонувала назву і підпис у вигляді блискавки.

"На її швейній машинці ззаду було написано AC/DC. Ми тижнями перебирали назви, і одного вечора вона просто сказала це, і всі сказали: "Це чудово звучить!".

Один із перших виступів AC/DC Фото: Getty Images

"Ніхто не міг прийти до єдиної думки. Я думав, що цю назву легко запам'ятати, і вона була на багатьох електроприладах. AC/DC означає змінний струм і постійний струм... Я подумав, безкоштовна реклама. Це легко вимовити, і це означає потужність. Усе це дуже швидко промайнуло в мене в голові, і я сказав: "Так. Чудово, мені подобається", — розповів Дейв Еванс, оригінальний вокаліст гурту, під час нещодавнього інтерв'ю на подкасті Podpokas .

Гурт, який протягом багатьох років чинив величезний вплив на хеві-метал-групи, занесли до Залу слави рок-н-ролу 2003 року, і він продав понад 200 мільйонів записів по всьому світу.

Нагадаємо, два роки тому стало відомо, що легендарний гурт KISS після 50 років існування обрав "цифрове безсмертя" і більше виступатиме наживо.