Обошлись без Антихриста: поклонники AC/DC были шокированы, узнав, что значит название группы

Оказалось, что многие фанаты считали, что в аббревиатуре скрыто тайное и даже оскорбительное послание. И два года не могли найти правильный ответ.

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Хотя австралийская группа AC/DC была создана еще в 1973 году, некоторые поклонники этой австралийской рок-группы только сейчас узнают происхождение и значение названия группы. В 2022 году один фанат задал на Reddit вопрос : "Что на самом деле означает AC/DC?". И в течение трех лет фанаты высказывали разные мысли, пока наконец один из комментаторов не дал исчерпывающий ответ. Об этом пишет Fox News.

AC/DC - Highway to Hell

"Для некоторых христиан AC/DC означает "Антихрист/Дитя дьявола", — говорится в одном из ответов про историю создания AC/DC — в состав которой входили Малкольм Янг, Бон Скотт, Ангус Янг, Клифф Уильямс и Фил Радд.

"Давно не слышал этой чуши про Антихриста/Дитя Дьявола", — прокомментировал другой пользователь и наконец рассказал, что ничего шокирующего в названии группы не было, более того, оно было придумано участниками максимально мирным способом.

"На самом деле это просто расшифровывается как Alternating Current/Direct Current (Переменный ток/Постоянный ток)", — объяснил один из фанатов, рассказав, что участники группы выбрали это название потому что это звучало круто и это было про Power (силу – ред.).

А другой пояснил, что Малкольм Янг и Ангус Янг подсмотрели название на задней стороне швейной машинки их сестры. И не имели в виду Антихриста, или что-то связанное с религией.

Впрочем, в эпизоде ​​документального фильма телеканала VH1 "За музыкой" Малкольм рассказывал, что на самом деле его невестка Маргарет предложила название и подпись в виде молнии.

"На ее швейной машинке сзади было написано AC/DC. Мы неделями перебирали названия, и однажды вечером она просто сказала это, и все сказали: "Это отлично звучит!".

Одно из первых выступлений AC/DC Фото: Getty Images

"Никто не мог прийти к единому мнению. Я думал, что это название легко запомнить, и оно было на многих электроприборах. AC/DC означает переменный ток и постоянный ток… Я подумал, бесплатная реклама. Это легко произнести, и это означает мощность. Все это очень быстро пронеслось у меня в голове, и я сказал: "Да. Отлично, мне нравится", — рассказал Дэйв Эванс, оригинальный вокалист группы, во время недавнего интервью на подкасте Podpokas .

Группа , которая на протяжении многих лет оказывала огромное влияние на хэви-метал группы, была включена в Зал славы рок-н-ролла в 2003 году и продала более 200 миллионов записей по всему миру.

Напомним, два года назад стало известно, что легендарная группа KISS после 50 лет существования выбрала "цифровое бессмертие" и больше будет выступать вживую.