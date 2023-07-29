Пенелопу Крус заметили на свидании с Хавьером Бардемом (фото)

Звездная пара в официальном браке 13 лет.

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49-летнюю испанскую актрису Пенелопу Крус заметили на свидании с мужем, актером Хавьером Бардемом. Об этом пишет Daily Mail.

Пара покидала итальянскую горячую точку Мадео в Лос-Анджелесе. Звезда "Ванильного неба" нарядилась в комфортный наряд, который состоял из черной кожаной куртки, синих джинсов и черных туфель на платформе. К образу знаменитость добавила массивные серьги-кольца, белые часы и черную сумочку. Волосы Пенелопы были распущены.

А ее муж, с которым актриса снялась в трех фильмах, был в футболке, шортах и кроссовках, демонстрируя свою бороду. Бардем дополнил образ черными кроссовками и белыми носками Nike.

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем поженились в 2010 году. Звездная пара воспитывает двух общих детей — сына Лео, который родился в 2011 году, и дочь Луну, которая родилась в 2013 году.

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем Фото: Getty Images

До бракосочетания на Багамских островах актерская пара встречалась около трех лет. А перед этим Пенелопа была в отношениях с Томом Крузом и Мэттью Макконахи.

Напомним, Пенелопа Крус вызвала волну хейта в Сети после заявления о войне в Украине.

Также Фокус писал о появлении Пенелопы Крус на Met Gala 2023.