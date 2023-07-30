Княгиня Шарлен в элегантном платье отправилась на бал Красного Креста (фото)

Княгиня Монако впервые появилась на публике более чем за месяц, присоединившись к своему мужу на ежегодном балу Красного Креста.

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Княгиня Монако Шарлен продемонстрировала изысканный наряд, появившись на этих выходных в компании своего мужа, князя Альбера, на 74-м ежегодном благотворительном балу Красного Креста. Об этом пишет Hello.

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Члены королевской семьи были замечены на мероприятии, которое прошло в клубе Salle des Etoiles в Монте-Карло.

45-летняя княгиня выбрала для выхода в свет платье от Razzle. Наряд выполнен из эфирного белого шифона, дополнен прозрачными рукавами-фонариками, высоким вырезом и макси-юбкой со складками. Элегантный ансамбль полностью украшен кристаллами, что придает ему очарования. Шарлен дополнила свой образ бриллиантовыми серьгами Van Cleef & Arpels Romeo and Juliet и атласным белым клатчем.

Тем временем ее супруг был в белом блейзере, который он сочетал с темно-синими брюками. Он добавил яркого акцента в образ с помощью красного галстука-бабочки.

К королевской паре на знаменитом мероприятии по сбору средств также присоединилась племянница князя Камилла Готтлиб, которая блистала в пурпурном платье.

Ранее Фокус писал, что Шарлен посетила прием в Монако в оригинальном вечернем платье и бриллиантах.