Билли Айлиш поздравила брата с днем рождения архивной фотографией

Семикратная обладательница премии "Грэмми" поздравила брата Финнеаса с 26-летием.

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21-летняя американская певица Билли Айлиш в честь дня рождения брата опубликовала в Instagram-аккаунте архивную фотографию, на которой Финнеас О'Коннелл смотрит на малышку.

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"Мой лучший друг навсегда. Никогда никого не буду любить также сильно, как я люблю тебя @finneas, с днем ​​рождения, ты лучшее, что у меня есть", — написала в подписи к снимку звезда сцены.

Айлиш часто говорила о том, насколько важен ее старший брат для ее музыки. Вместе дуэт записал пару альбомов и выиграл несколько "Грэмми", и даже получил премию "Оскар".

В июле знаменитость рассказала, что она переживает период неуверенности в себе, который выходит далеко за рамки писательского кризиса, прежде чем она и Финнеас придумали саундтрек к нашумевшей картине этого года "Барби".

Ранее Фокус писал, что Билли Айлиш перевоплотилась в Барби, чтобы представить саундтрек к комедийному фильму, премьера которого состоялась 21 июля.