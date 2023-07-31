Біллі Айліш привітала брата з днем народження архівною фотографією

Семиразова володарка премії "Греммі" привітала брата Фіннеаса з 26-річчям.

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21-річна американська співачка Біллі Айліш на честь дня народження брата опублікувала в Instagram-акаунті архівну фотографію, на якій Фіннеас О'Коннелл дивиться на дитину.

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"Мій найкращий друг назавжди. Ніколи нікого не буду любити так сильно, як я люблю тебе @finneas, з днем народження, ти найкраще, що в мене є", — написала в підписі до знімка зірка сцени.

Айліш часто говорила про те, наскільки важливий її старший брат для її музики. Разом дует записав кілька альбомів і виграв кілька "Греммі", і навіть отримав премію "Оскар".

У липні знаменитість розповіла, що вона переживає період невпевненості в собі, який виходить далеко за рамки письменницької кризи, перш ніж вона і Фіннеас придумали саундтрек до гучної картини цього року "Барбі".

Раніше Фокус писав, що Біллі Айліш перевтілилася в Барбі, щоб представити саундтрек до комедійного фільму, прем'єра якого відбулася 21 липня.