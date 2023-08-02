2 августа 2023 года: пророка Илии — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя работать в поле и купаться в водоеме.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память первого христианского пророка – Илии. Он всю свою жизнь посвятил Богу и боролся с язычеством. Когда-то пророк сказал правителю города, что за его нечестие в ближайшие годы не будет ни капли дождя или росы, а явятся они только с молитвой. Так все и случилось. Илии во сне Господь сказал идти жить к одной вдове. У нее с сыном тогда осталось немного муки и масла, но Илья пообещал, что пока он будет молиться, мука и растительное масло не закончатся – так и вышло. А когда сын вдовы очень заболел, то Илия излечил его силой молитвы.

Что нельзя делать 2 августа:

работать в поле и на огороде;

купаться в водоеме;

ловить рыбу;

отказывать в помощи или милостыни.

Народные приметы и поверья:

комары редко кусаться — осень наступит рано;

в лесах много белых грибов — будет большой урожай;

жаркая погода — будет сухая осень;

гром гремит — в ближайшее время дождя не будет.

День ангела празднуют:

Александр, Илья, Георгий, Афанасий, Тихон.

Родились в этот день:

1975 год — Наталия Могилевская, украинская певица, актриса и телеведущая, продюсер.

Также в этот день:

1791 год — в Вене проводят первые успешные испытания парашюта: с воздушного шара сбрасывает домашних животных;

1865 год — в издательстве Макмиллана выходит первое издание книги Льюиса Кэрролла "Приключения Алисы в Стране Чудес";

1918 год — гетман Украины Павел Скоропадский утверждает закон о создании фонда Национальной библиотеки Украинского государства;

1939 год — Альберт Эйнштейн присылает президенту США Франклину Рузвельту письмо, в котором информирует о работе нацистских физиков по созданию атомного оружия и призывает начать в США опытную программу.