2 серпня 2023 року: пророка Іллі — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна працювати в полі та купатися у водоймі.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять першого християнського пророка — Іллі. Він усе своє життя присвятив Богу і боровся з язичництвом. Колись пророк сказав правителю міста, що за його нечестя найближчими роками не буде ні краплі дощу чи роси, а з'являться вони тільки з молитвою. Так все і сталося. Іллі уві сні Господь сказав іти жити до однієї вдови. У неї з сином тоді залишилося небагато борошна й олії, але Ілля пообіцяв, що поки він молитиметься, борошно й олія не закінчаться — так і вийшло. А коли син вдови дуже захворів, то Ілля вилікував його силою молитви.

Що не можна робити 2 серпня:

працювати в полі та на городі;

купатися у водоймі;

ловити рибу;

відмовляти в допомозі або милостині.

Народні прикмети та повір'я:

комарі рідко кусатися — осінь настане рано;

у лісах багато білих грибів — буде великий урожай;

спекотна погода — буде суха осінь;

грім гримить — найближчим часом дощу не буде.

День ангела святкують:

Олександр, Ілля, Георгій, Афанасій, Тихон.

Народилися в цей день:

1975 рік — Наталія Могилевська, українська співачка, акторка і телеведуча, продюсерка.

Також цього дня:

1791 рік — у Відні проводять перші успішні випробування парашута: з повітряної кулі скидають домашніх тварин;

1865 рік — у видавництві Макміллана виходить перше видання книги Льюїса Керролла "Пригоди Аліси в Дивокраї";

1918 рік — гетьман України Павло Скоропадський затверджує закон про створення фонду Національної бібліотеки Української держави;

1939 рік — Альберт Ейнштейн надсилає президенту США Франкліну Рузвельту лист, у якому інформує про роботу нацистських фізиків зі створення атомної зброї та закликає розпочати у США дослідну програму.