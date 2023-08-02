Аль Пачино и его девушка впервые вышли в свет вместе после рождения ребенка

83-летний актер и его 29-летняя подруга отужинали в ресторане в Манта-Монике.

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Аль Пачино и его подруга Нур Альфаллах впервые увидели на публике после рождении их первенца. Они сходили в ресторан в Санта-Монике. Об этом пишет Daily Mail.

Во вторник Аль Пачино и его девушка Нур Альфаллах сходили на свидание в ресторане Giorgio Baldi. Это заведение итальянской кухни очень любят знаменитости.

83-летняя звезда фильма "Крестный отец" и 29-летняя Нур выбрали сочетающиеся черные ансамбли. Журналисты приметили, что они обошлись без водителя, за рулем автомобиля была Нур.

Нур Альфаллах и Аль Пачино на свидании

Напомним, у Нур Альфаллах Аль Пачино родился ребенок в июне.

Представитель счастливой пары подтвердил эту новость и рассказал, что малыша назвали Роман Пачино.

После рождения Романа Нур рассказала, планирует ли она привлекать его к актерскому мастерству.

"Он может делать все, что захочет", — сказала Нур и отметила, что очень рада стать матерью.

Аль Пачино никогда не был женат, но у него есть 33-летняя дочь от преподавательницы актерского мастерства Яны Тэррант, а также 22-летние близнецы Антон и Оливия от актрисы Беверли Д’Анджело, с которой он встречался с 1996 по 2003 год.

Аль Пачино известен, как заботливый отец, который старался уделять внимание всем своим детям.

"Рождение детей — это лучшее, что случилось со мной в жизни", — говорил он в интервью.

С Нур Альфаллах Аль Пачино начал встречаться еще в апреле 2022 года. И он не был ее первым бойфрендом в возрасте.

Ранее у Нур были романы с солистом Rolling Stones Миком Джаггером и миллиардером Николасом Берггрюеном. По слухам, она даже встречалась с Клинтом Иствудом, которому тогда был 91 год. Но сама Нур утверждала, что он просто друг семьи.

Напомним, ранее Фокус писал о Нур Альфаллах и о том, кто она такая.

А до Нур у Аль Пачино был продолжительный роман с аргентинской актрисой Люсилой Сола. Ее дочь Камила Морроне была девушкой Леонардо ДиКаприо.

Даже после расставания Аль Пачино и Люсила продолжали поддерживать отношения и часто встречались. Но после того, как в его дом переехала Нур, Сола стала там нежеланной гостьей.