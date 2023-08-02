Супермодель Кристи Тарлингтон рассказала, почему избегает пластических операций

По словам Кристи, она восхищается женщинами, на лице которых – их прожитые годы.

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54-летняя Кристи Тарлингтон, одна из американских супермоделей 90-х, ставшая настоящей иконой моды наравне с Синди Кроуфорд, Линдой Евангелистой и Наоми Кэмпбелл, призналась в интервью Marie Claire, что принимает все возрастные изменения своей внешности и не собирается вмешиваться в естественный процесс, чтобы продлить уходящую молодость.

По ее словам, она восхищается женщинами, которые не стремятся к пластической хирургии, чтобы улучшить себе и выглядеть моложе своего возраста.

"Я люблю видеть настоящее лицо. Лицо человека, прожившего жизнь. Я бы сказала, что мои иконы красоты — это люди вроде Джейн Биркин. У них такие лица, которые я хотела бы видеть, и мы больше не видим их так много в мире. Джейн постарела по-своему. В конце жизни она была так же прекрасна, как и в начале. Я буду одним из этих лиц. Я одно из этих лиц", – подчеркнула Кристи.

В более раннем интервью 2016 года модель признавалась, что, возможно, ее отношение к пластической хирургии было бы другим, если бы она думала, что это выглядит хорошо и не посылает ложных сигналов молодым людям.

"Но я никогда не видела кого-то, кто сказал бы: "О, это хорошая идея". Мне это кажется причудливым", – объяснила знаменитость.

За своей кожей Кристи днем ухаживает с помощью очищающих и увлажняющих средств с витамином С, а вечером наносит на лицо специальный бальзам и маску. Кроме того Тарлингтон поддерживает хорошую физическую форму, занимаясь йогой и много гуляя пешком.

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Кристи впервые начала заниматься модельным бизнесом в подростковом возрасте после того, как ее заметил местный фотограф во время поездки в Майами, штат Флорида, в гости к отцу. Когда ей исполнилось 18 лет, она переехала в Нью-Йорк, чтобы продолжить карьеру на постоянной основе, и стала одной из самых успешных моделей 90-х. Тарлингтон появлялась в таких журналах как Vogue, Harper's Bazaar, Elle, Marie Claire, L'Officiel, Glamour, Cosmopolitan и Allure, и это лишь некоторые из них, а также в рекламных кампаниях Calvin Klein, Chanel, Yves Saint Laurent, Marc Jacobs, Prada. , Valentino, Versace, Louis Vuitton, Michael Kors и Maybelline.

Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон

Кристи запустила ряд коммерческих предприятий, в том числе линию средств по уходу за кожей под названием Sundari, две линии одежды в сотрудничестве с Puma и линию женской одежды для йоги.

Супермодель пробовала себя и в публицистике. Она много лет писала для Marie Claire, Yoga Journal, Huffington Post и Teen Vogue. Более того, звезда также работала корреспондентом шоу Today и тестировщиком продуктов в Apple в 2015 году.

Кристи до сих пор часто работает моделью. В прошлом году она снялась для новой рекламной кампании Calvin Klein Eternity.

Ранее Фокус писал, как поклонники отреагировали на лицо Ким Бейсингер после ее пластических операций.