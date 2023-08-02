Супермодель Крісті Тарлінгтон розповіла, чому уникає пластичних операцій

За словами Крісті, вона захоплюється жінками, на обличчі яких — їхні прожиті роки.

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54-річна Крісті Тарлінгтон, одна з американських супермоделей 90-х, котра стала справжньою іконою моди нарівні з Сінді Кроуфорд, Ліндою Євангелістою і Наомі Кемпбелл, зізналася в інтерв'ю Marie Claire, що сприймає всі вікові зміни своєї зовнішності й не збирається втручатися в природний процес, щоб продовжити молодість, яка минає.

За її словами, вона захоплюється жінками, які не прагнуть пластичної хірургії, щоб покращити себе та мати молодший вигляд.

"Я люблю бачити справжнє обличчя. Обличчя людини, яка прожила життя. Я б сказала, що мої ікони краси — це люди на кшталт Джейн Біркін. У них такі обличчя, які я хотіла б бачити, і ми більше не бачимо їх так багато у світі. Джейн постаріла по-своєму. Наприкінці життя вона була так само прекрасна, як і на початку. Я буду одним із цих облич. Я одне з цих облич", — підкреслила Крісті.

У більш ранньому інтерв'ю 2016 року модель зізнавалася, що, можливо, її ставлення до пластичної хірургії було б іншим, якби вона думала, що це має гарний вигляд і не посилає хибних сигналів молодим людям.

"Але я ніколи не бачила когось, хто сказав би: "О, це гарна ідея". Мені це здається химерним", — пояснила знаменитість.

За своєю шкірою Крісті вдень доглядає за допомогою очищувальних і зволожувальних засобів з вітаміном С, а ввечері наносить на обличчя спеціальний бальзам і маску. Крім того Тарлінгтон підтримує хорошу фізичну форму, займаючись йогою і багато гуляючи пішки.

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Крісті вперше почала займатися модельним бізнесом у підлітковому віці після того, як її помітив місцевий фотограф під час поїздки в Майамі, штат Флорида, в гості до батька. Коли їй виповнилося 18 років, вона переїхала в Нью-Йорк, щоб продовжити кар'єру на постійній основі, і стала однією з найуспішніших моделей 90-х. Тарлінгтон з'являлася в таких журналах як Vogue, Harper's Bazaar, Elle, Marie Claire, L'Officiel, Glamour, Cosmopolitan і Allure, і це лише деякі з них, а також у рекламних кампаніях Calvin Klein, Chanel, Yves Saint Laurent, Marc Jacobs, Prada. Valentino, Versace, Louis Vuitton, Michael Kors і Maybelline.

Лінда Євангеліста, Сінді Кроуфорд, Наомі Кемпбелл і Крісті Тарлінгтон

Крісті запустила низку комерційних підприємств, зокрема лінію засобів для догляду за шкірою під назвою Sundari, дві лінії одягу у співпраці з Puma і лінію жіночого одягу для йоги.

Супермодель пробувала себе і в публіцистиці. Вона багато років писала для Marie Claire, Yoga Journal, Huffington Post і Teen Vogue. Ба більше, зірка також працювала кореспонденткою шоу Today і тестувальницею продуктів в Apple 2015 року.

Крісті досі часто працює моделлю. Минулого року вона знялася для нової рекламної кампанії Calvin Klein Eternity.

Раніше Фокус писав, як шанувальники відреагували на обличчя Кім Бейсінгер після її пластичних операцій.