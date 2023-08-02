Сальма Хайек в ярком бикини наслаждалась пивом на яхте с друзьями (фото)

Актриса часто радует поклонников фотографиями в купальниках.

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56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек позировала в ярко-желтом бикини с подругой. Фотографиями с отдыха на яхте звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

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На первом кадре звезда фильма "Бандитки" сидела рядом со своей подругой Мартиной Энгель на яхте в море. Они обе держали бутылки с пивом Pacifico. На втором снимке они были изображены в гидрокостюмах для погружения с аквалангом и кушали апельсины.

"Встречаюсь с моим любимым дайв-мастером @martina_scubadiving_instructor", — написала голивудская актриса.

Хайек является одной из самых привлекательных голивудских звезд в Instagram, часто демонстрируя свою невероятную фигуру в купальниках. В этом же бикини знаменитость позировала в апреле этого года.

В начале июля жена 61-летнего Франсуа-Анри Пино, который является председателем правления и главным исполнительным директором Kering, продемонстрировала подтянутую фигуру в красочном купальнике в честь Национального дня бикини.

Также Фокус писал, что Сальма Хайек поделилась лайфхаком, как скрывать седину.