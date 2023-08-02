Ничем не хуже: 3 доступные альтернативы популярным чиа, киноа и гхи

Чиа, киноа амарант, микрогрин, годжи и другие суперфуды обещают безумную пользу для здоровья, которую не найти ни в каких других продуктах. Однако это не так. Нутрициолог Кристина Линник рассказывает Фокусу о привычных продуктах, которые не уступают "модным" суперфудам в полезных свойствах.

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Люди, которые следят за своим здоровьем и ведут здоровый образ жизни уже не могут представить своей жизни без чиа пудинга, киноа, тоста с авокадо, яйцом пашот и микрогрином, а жарят исключительно на кокосовом масле или масле ГХИ. Действительно ли эти продукты настолько уникальны, что без них нельзя обойтись? Есть ли более привычные, дешевые и не менее полезные для здоровья аналоги? О том, какие суперфуды можно заменить на обычные продукты, которые есть на каждой кухне, Фокусу рассказала нутрициолог Кристина Линник.

Фото: Freepik

Суперфуды — это продукты с высокой пищевой ценностью, они содержат много витаминов, минералов, антиоксидантов, они легко усваиваются и чрезвычайно полезны для нашего организма. Среди популярных суперфудов можно выделить семена чиа и конопли, амарант, киноа, авокадо, растительное молоко и тому подобное.

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"Конечно, суперфуды очень полезны для нашего организма из-за высокого содержания макро и микронутриентов. Мой топ суперфудов — это шпинат, спирулина, куркума и спаржа. Но действительно, некоторые продукты можно заменить обычными", — говорит нутрициолог Кристина Линник.

Киноа & Гречка

Фото: Freepik

"Киноа можно заменить на гречку, в ней содержится почти такое же количество белка, различных нутриентов и клетчатки, однако киноа богаче фолиевой кислотой", — отмечает Кристина Линник.

Гречка содержит 18 из 20 аминокислот, больше всего в ней глутамина, аспарагина и глицина. Белка в гречке относительно немного, всего 3%, однако она еще содержит медь, магний, марганец, немного железа и даже антиоксиданты. Гречка, в отличие от киноа, не такая калорийная, в ней всего 92 ккал на 100 г, а в киноа — 120 ккал на 100 г. Кстати, повысить количество фолиевой кислоты в гречке довольно просто, достаточно добавить к ней горсть свежей зелени.

Чиа & Лен

Фото: Getty Images

Чиа хорошо насыщает из-за большого количества клетчатки, которая облегчает работу кишечника и выводит вредные вещества из организма. Однако это не является чем-то уникальным, поэтому эти семена можно легко заменить на другие.

"Семена чиа можно заменить на семена льна или кунжута. Они также богаты омега-3 жирными кислотами", — отмечает нутрициолог.

Семена льна содержат большое количество растительного белка, клетчатки, полезных кислот и ферментов. Оболочка размокших семян нормализует работу ЖКТ, способствует выведению токсинов из организма и снижению уровня сахара в крови.

Кунжут также чрезвычайно полезен для нашего здоровья, он очищает кровь, нормализует работу желудочно-кишечного тракта и ускоряет обмен веществ.

Масло ГХИ & Топленое масло

Фото: Getty Images

Масло гхи достаточно дорогое, однако оно чуть ли не святыня у зожников, а все из-за его полезных свойств. Оно содержит витамины А, Е, витамин К, это масло идеально для жарки, поскольку имеет высокую точку дымления и не распадается на свободные радикалы при высокой температуре. Однако эти качества не уникальны.

"Гхи можно заменить обычным топленым сливочным маслом, разница только в процессе приготовления", — говорит Кристина Линник.

Масло гхи — это то же топленое масло, но процесс его приготовления более длительный. Топленое масло можно приготовить даже в домашних условиях и оно будет не хуже, чем популярный суперфуд. Топленое масло способствует нормализации ЖКТ улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет и даже предотвращать такие болезни как остеопороз и радикулит.

Фото: freepik

Итак, как видите, чтобы получать пользу и необходимые нутриенты, не обязательно тратить деньги на модные продукты. Зная их питательный профиль, можно с легкостью найти замену, которая будет ничем не хуже, а порой даже и лучше популярных продуктов.

"Помните, что разнообразный рацион является важным для получения различных полезных веществ для вашего организма. Комбинирование различных продуктов поможет обеспечить широкий спектр макро и микронутриентов. Поэтому ешьте полезно и с удовольствием и продолжайте придерживаться здорового образа жизни", — советует нутрициолог.

Напомним, следует избегать использования растительных масел для приготовления пищи при температурах, превышающих их температуру дымления.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.