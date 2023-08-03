В футболке и без штанов: Шэрон Стоун позировала перед одной из своих картин
На очаровательном снимке вместе со звездой позировал ее домашний любимец по кличке Бандит.
65-летняя американская актриса Шэрон Стоун поделилась в своем Instagram-аккаунте фотографией, на которой предстала только в одной футболке.
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На снимке, который сделан в ее особняке в Беверли-Хиллз, звезда "Основного инстинкта" позировала перед одной из своих картин на огромном холсте. В последние годы она занялась живописью и получила отличные отзывы, даже устроив выставку собственных работ.
Актриса была в белой удлиненной футболке с принтом от Daniel, оставшись без брюк и босиком. Черные солнцезащитные очки и ярко-красная помада завершили ансамбль звезды.
Рядом с Шэрон сидел ее домашний любимец, французский бульдог по кличке Бандит.
Напомним, Шэрон Стоун провела благотворительный вечер Art House 2023, который прошел в The Bowery в Нью-Йорке. По словам публики, знаменитая актриса на сцене рассказала пугающую историю об одном из своих сыновей.
Также Фокус писал, что Шэрон Стоун ошеломила поклонников фигурой, позируя в стильном зеленом бикини от Dolce & Gabbana с черным леопардовым принтом.