Волшебница костюмов: женщина, сделавшая "Удивительную миссис Мейзел" модным феноменом

Донна Заковская – настоящее явление в мире костюмов, поскольку ее любовь к своей работе, глубокие знания в профессии и талант психолога принесли феноменальные результаты.

Related video

"Удивительная миссис Мейзел", американский исторический комедийно-драматический веб-сериал, созданный Эми Шерман-Палладино с Рэйчел Броснахэн в главной роли, не только получил признание критиков и премии "Эмми" и "Золотой глобус", но и стал настоящим модным явлением. И все – благодаря художнице по костюмам Донне Заковской, которая идеально воссоздала в шоу атмосферу конца 60-ых прошлого века и привнесла скрытый шик в наряды главной героини. Издание The New York Times рассказало, кто такая Донна, получившая за дизайн костюмов несколько "Эмми", и раскрыл ее творческую философию.

Донна Заковская и Рэйчел Броснахэн Фото: Getty

Кто такая Донна Заковская

Донна родилась в 1954 году в Винегар-Хилл (Бруклин), где ей до сих пор принадлежит семейный дом. Она происходила из семьи женщин, которые любили и умели красиво одеваться.

"Они делали покупки в Нижнем Ист-Сайде, в этих маленьких магазинчиках, в которых были потрясающие вещи. Я думаю о своей бабушке и двух ее дочерях, которые ходят в эти магазины и вместе покупают одежду", – говорила Донна.

После окончания закрытого гуманитарного женского колледжа Бернард она начала свою карьеру в качестве профессиональной танцовщицы, изучив технику Марты Грэм и Элвина Эйли в Нью-Йорке и балийский танец в Индонезии.

Параллельно Донна продолжала изучать живопись и рисунок в Школе изящных искусств в Париже, а затем, в середине 1980-х, поступила в Йельскую школу драмы по костюмам, свету и декорациям. Но и это еще не все. Чтобы расширить свои умения, она постигала основы пошива мужской одежды 18-го века в Лондоне, изготовление шелковых цветов в Венгрии и многое другое.

В течение девяти лет она сотрудничала с нью-йоркским цирком, работала и гастролировала с Романом Паской, известным кукольным художником и режиссером, с которым она познакомилась в колледже, и который является ее спутником жизни, трудилась помощницей Вуди Аллена. Кроме этого Донна постоянно работала в театре и кино, в том числе много сотрудничала с Джоном Туртурро, ее близким другом и бывшим соседом по комнате в Йельском университете.

В 2008 году Заковская получила премию "Эмми" за работу над "Джоном Адамсом", мини-сериалом HBO, действие которого происходит в 18 веке.

"Я была в полном восторге от 18-го века в одежде. Это было моей навязчивой идеей в течение долгого времени", – говорила она.

В 2021 году, перед выходом четвертого сезона сериала" она опубликовала книгу о своей работе в шоу под названием "Безумно чудесная: костюмы удивительной миссис Майзел", где раскрыла историю создания культовых образов, в деталях прошлась по процессу работы и многое другое.

Донна Заковская и "Удивительная миссис Мейзел"

Сериал "Удивительная миссис Мейзел" рассказывает о девушке из еврейской семьи, которая становится стендап-комиком в Нью-Йорке 1950-х годов. Один из главных козырей сериала — это костюмы. Даже в самые тревожные времена Мидж, которую играет Рэйчел Броснахэн, выглядит по-театральному роскошно.

Кинокритики уже назвали миссис Мейзел "самой хорошо одетой женщиной на экране", поэтому неудивительно, что некоторые ее наряды уже стали историей и экспонатами. Например, несколько ансамблей героини авторства Донны выставлены в Смитсоновском музее американского искусства.

Если характеризовать образы миссис Мейзел, то это – женственные силуэты середины XX века, буйство цвета, текстур и много самоиронии.

"Мириам Мейзел — комик. Красивая, элегантная женщина, которая умеет смеяться над собой и другими", – объясняет Заковская свое видение героини и ее гардероба. Именно поэтому в ее образах немало милых и забавных акцентов: шляпка-торшер, огромные пластиковые пуговицы, банты. Однако на своих шоу Мейзел всегда в маленьком черном платье, над дизайном которого Заковская трудилась несколько месяцев.

Создательница костюмов отошла от обязательного корсета для героини, что было модным в ту эпоху, пожалев актрису, однако ее команда разработала для главной героини целый гардероб винтажного нижнего белья. Его отшивало специализированное ателье в Париже.

Что касается украшений Мириам, то их все, от жемчужных сережек до огромных пластиковых бус, придумывала Донна, по эскизам которой мастера потом создавали их вручную.

Самые запоминающиеся вещи, в которых появлялась миссис Мейзел на экране, – винтажное бикини в горошек, платье в полоску пастельных оттенков со смелым разрезом, зеленый костюм для игры в настольный теннис. Главный цвет в ее гардеробе – розовый во всех его проявлениях: она с удовольствием носит очки цвета фуксии, купальники "фламинго" , пурпурные шляпки и пальто цвета жвачки Love Is. Более того, героиня смело комбинирует фуксию и желтый, в результате чего получается смелый, яркий и стильный ансамбль.

"Розовый — это отражение души миссис Мейзел, ее фирменный стиль. Цвет женственности, наивности, кокетства, энергии. Цвет неповторимой и многогранной, удивительной Мириам Мейзел", – говорил продюсер Дэниэл Палладино.

Добавим, что Донна очень внимательна к деталям и неукоснительно соблюдает требования времени, о котором ведется повествование: и если в первых сезонах это были 1950–1960-е годы, то в последнем сезоне у нее появилось гораздо больше стилистических возможностей, потому что главную героиню показывают в зените своей славы в разные периоды жизни, включая 1970-е и далее, вплоть до нулевых. Здесь мы видим белые брючные костюмы, шляпы (например, один ее образ в точности повторяет свадебный наряд Бьянки Джаггер), платья в стиле бохо-шик, чуть позднее — акцентированные плечи, ткани с люрексом и броские украшения эпохи диско.

Мастерская, где рождаются шедевры

У Донны в Бруклине есть мастерская в Steiner Studios, где снималась большая часть сериала о миссис Мейзел. Пространство представляет собой огромную кондитерскую яркой моды в стиле 1950-х годов, которую она создала для проекта: шляпы, украшенные драгоценностями или перьями, свободные пальто в тонах малинового, изумрудного и бирюзового, вешалки с костюмами и блузами. Фаланги платьев без рукавов моделируют некоторые основные моменты: дневные платья с кринолином, украшенные цветами или горохом, синий костюм Tiffany с темно-бордовым шалевым воротником, коктейльные платья цвета барвинка и набивного шелка с золотым принтом, черного крепа и бледно-зеленого атласа, все скупо украшены одним шифоновым бантом или тонким ленточным поясом.

О том, что Заковская серьезно увлекается историей моды и знает о ней если не все, то очень много, говорят полки, заставленные книгами по истории моды, и гигантские доски, залепленные вырезками из старинных журналов, образцами тканей и фотографиями. Некоторые стены в студии до потолка оклеены эскизами ее костюмов.

Сюда приходят на примерку героини сериала. По ее словам, дизайн костюма по своей сути межличностный, а примерка – деликатна.

"Это действительно сближает. Кто-то выставляет себя перед вами. Вы наполовину психолог… Актер приходит на примерку, у него может быть идея. Но если вы вдохновитесь и покажете им изображения, они внезапно найдут корень персонаж", – говорит мастер. В будущем она хотела бы написать "книгу о здоровье дизайнера костюмов" о том, что называет "лечебным" опытом, который может возникнуть, когда "интерпретируется человеческая ситуация с помощью костюма".

Не "Удивительной миссис Мейзел" единой

Впереди у Донны немало новых проектов. В этом году режиссер и хореограф Сьюзан Строман пригласила ее в качестве художницы по костюмам в бродвейский танцевальный мюзикл "Нью-Йорк, Нью-Йорк", действие которого разворачивается в 1940-х годах.

"Я впервые узнала о Донне, посмотрев "Удивительную миссис Мейзел". Я сразу же поняла, что она выдающаяся художница. Донна понимает движение — как платье должно дополнять хореографию. Ее ткани так красиво двигаются, будто танцовщица летит", – поделилась Строман.

Также Заковская будет работать над костюмами для нового телесериала о современных французских и американских артистах балета "Этуаль", действие которого происходит в Париже.

Ранее Фокус писал, что Рэйчел Броснахэн получила травму на съемках "Удивительной миссис Мейзел".