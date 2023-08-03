Чарівниця костюмів: жінка, яка зробила "Дивовижну місіс Мейзел" модним феноменом

Донна Заковська — справжнє явище у світі костюмів, оскільки її любов до своєї роботи, глибокі знання в професії і талант психолога принесли феноменальні результати.

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"Дивовижна місіс Мейзел", американський історичний комедійно-драматичний веб-серіал, створений Емі Шерман-Палладіно з Рейчел Броснаген у головній ролі, не лише здобув визнання критиків і премії "Еммі" та "Золотий глобус", а й став справжнім модним явищем. І все — завдяки художниці з костюмів Донні Заковській, яка ідеально відтворила в шоу атмосферу кінця 60-их минулого століття і привнесла прихований шик у вбрання головної героїні. Видання The New York Times розповіло, хто така Донна, яка отримала за дизайн костюмів кілька "Еммі", і розкрило її творчу філософію.

Донна Заковська і Рейчел Броснаген Фото: Getty

Хто така Донна Заковська

Донна народилася 1954 року у Вінегар-Гілл (Бруклін), де їй досі належить сімейний будинок. Вона походила з сім'ї жінок, які любили і вміли гарно одягатися.

"Вони робили покупки в Нижньому Іст-Сайді, у цих маленьких крамничках, у яких були приголомшливі речі. Я думаю про свою бабусю і двох її дочок, які ходять у ці магазини і разом купують одяг", — говорила Донна.

Після закінчення закритого гуманітарного жіночого коледжу Бернард вона почала свою кар'єру як професійна танцівниця, вивчивши техніку Марти Грем і Елвіна Ейлі в Нью-Йорку і балійський танець в Індонезії.

Паралельно Донна продовжувала вивчати живопис і малюнок у Школі витончених мистецтв у Парижі, а потім, у середині 1980-х, вступила до Єльської школи драми з костюмів, світла і декорацій. Але і це ще не все. Щоб розширити свої вміння, вона осягала основи пошиття чоловічого одягу 18-го століття в Лондоні, виготовлення шовкових квітів в Угорщині та багато іншого.

Протягом дев'яти років вона співпрацювала з нью-йоркським цирком, працювала і гастролювала з Романом Паскою, відомим ляльковим художником і режисером, з яким вона познайомилася в коледжі, і який є її супутником життя, працювала помічницею Вуді Аллена. Крім цього Донна постійно трудилася в театрі та кіно, зокрема багато співпрацювала з Джоном Туртурро, її близьким другом і колишнім сусідом по кімнаті в Єльському університеті.

У 2008 році Заковська отримала премію "Еммі" за роботу над "Джоном Адамсом", міні-серіалом HBO, дія якого відбувається у 18 столітті.

"Я була в повному захваті від 18-го століття в одязі. Це було моєю нав'язливою ідеєю протягом довгого часу", — говорила вона.

2021 року, перед виходом четвертого сезону серіалу, вона опублікувала книжку про свою роботу в шоу під назвою "Шалено дивовижна: костюми дивовижної місіс Майзел", де розкрила історію створення культових образів, у деталях пройшлася процесом роботи та багато іншого.

Донна Заковська і "Дивовижна місіс Мейзел"

Серіал "Дивовижна місіс Мейзел" розповідає про дівчину з єврейської сім'ї, яка стає стендап-комікинею у Нью-Йорку 1950-х років. Один із головних козирів серіалу — це костюми. Навіть у найтривожніші часи Мідж, яку грає Рейчел Броснаген, має по-театральному розкішний вигляд.

Кінокритики вже назвали місіс Мейзел "найкраще одягненою жінкою на екрані", тож не дивно, що деякі її вбрання вже стали історією та експонатами. Наприклад, кілька ансамблів героїні авторства Донни виставлені в Смітсонівському музеї американського мистецтва.

Якщо характеризувати образи місіс Мейзел, то це — жіночні силуети середини XX століття, буйство кольору, текстур і багато самоіронії.

"Міріам Мейзел — комік. Красива, елегантна жінка, яка вміє сміятися над собою та іншими", — пояснює Заковська своє бачення героїні та її гардероба. Саме тому в її образах чимало милих і кумедних акцентів: капелюшок-торшер, величезні пластикові ґудзики, банти. Однак на своїх шоу Мейзел завжди в маленькій чорній сукні, над дизайном якої Заковська працювала кілька місяців.

Творчиня костюмів відійшла від обов'язкового корсета для героїні, що було модним у ту епоху, пошкодувавши акторку, проте її команда розробила для головної героїні цілий гардероб вінтажної спідньої білизни. Її відшивало спеціалізоване ательє в Парижі.

Що стосується прикрас Міріам, то їх усі, від перлинних сережок до величезного пластикового намиста, придумувала Донна, за ескізами якої майстри потім створювали їх вручну.

Найбільш пам'ятні речі, в яких з'являлася місіс Мейзел на екрані, — вінтажне бікіні в горошок, сукня в смужку пастельних відтінків зі сміливим розрізом, зелений костюм для гри в настільний теніс. Головний колір у її гардеробі — рожевий у всіх його проявах: вона із задоволенням носить окуляри кольору фуксії, купальники "фламінго" , пурпурні капелюшки і пальто кольору жуйки Love Is. Ба більше, героїня сміливо комбінує фуксію і жовтий, у результаті чого виходить сміливий, яскравий і стильний ансамбль.

"Рожевий — це відображення душі місіс Мейзел, її фірмовий стиль. Колір жіночності, наївності, кокетства, енергії. Колір неповторної і багатогранної, дивовижної Міріам Мейзел", — говорив продюсер Деніел Палладіно.

Додамо, що Донна дуже уважна до деталей і неухильно дотримується вимог часу, про який ведеться розповідь: і якщо в перших сезонах це були 1950-1960-ті роки, то в останньому сезоні в неї з'явилося значно більше стилістичних можливостей, бо головну героїню показують у зеніті своєї слави в різні періоди життя, включно з 1970-ми і далі, аж до нульових. Тут ми бачимо білі штанні костюми, капелюхи (наприклад, один її образ точно повторює весільне вбрання Б'янки Джаггер), сукні в стилі бохо-шик, трохи пізніше — акцентовані плечі, тканини з люрексом і помітні прикраси епохи диско.

Майстерня, де народжуються шедеври

У Донни в Брукліні є майстерня в Steiner Studios, де знімалася велика частина серіалу про місіс Мейзел. Простір являє собою величезну кондитерську яскравої моди в стилі 1950-х років, яку вона створила для проєкту: капелюхи, прикрашені коштовностями або пір'ям, вільні пальта в тонах малинового, смарагдового і бірюзового, вішалки з костюмами і блузами. Фаланги суконь без рукавів моделюють деякі основні моменти: денні сукні з криноліном, оздоблені квітами або горохом, синій костюм Tiffany з темно-бордовим шалевим коміром, коктейльні сукні кольору барвінку та набивного шовку із золотим принтом, чорного крепу та блідо-зеленого атласу, всі скупо прикрашені одним шифоновим бантом або тонким стрічковим поясом.

Про те, що Заковська серйозно захоплюється історією моди і знає про неї якщо не все, то дуже багато, свідчать полиці, заставлені книжками з історії моди, і гігантські дошки, заліплені вирізками зі старовинних журналів, зразками тканин і фотографіями. Деякі стіни в студії до стелі обклеєні ескізами її костюмів.

Сюди приходять на примірку героїні серіалу. За її словами, дизайн костюма за своєю суттю міжособистісний, а примірка — делікатна.

"Це справді зближує. Хтось виставляє себе перед вами. Ви наполовину психолог... Актор приходить на примірку, у нього може бути ідея. Але якщо ви надихнетеся і покажете їм зображення, вони раптово знайдуть корінь персонаж", — каже майстриня. У майбутньому вона хотіла б написати "книгу про здоров'я дизайнера костюмів" про те, що називає "лікувальним" досвідом, який може виникнути, коли "інтерпретується людська ситуація за допомогою костюма".

Не "Дивовижною місіс Мейзел" єдиною

Попереду у Донни чимало нових проектів. Цього року режисер і хореограф Сьюзан Строман запросила її як художницю з костюмів у бродвейський танцювальний мюзикл "Нью-Йорк, Нью-Йорк", дія якого розгортається в 1940-х роках.

"Я вперше дізналася про Донну, подивившись "Дивовижну місіс Мейзел". Я одразу ж зрозуміла, що вона видатна художниця. Донна розуміє рух — як сукня має доповнювати хореографію. Її тканини так красиво рухаються, ніби танцівниця летить", — поділилася Строман.

Також Заковська працюватиме над костюмами для нового телесеріалу про сучасних французьких і американських артистів балету "Етуаль", дія якого відбувається в Парижі.

Раніше Фокус писав, що Рейчел Броснахен отримала травму на зйомках "Дивовижної місіс Мейзел".