В результате чего актриса не может глубоко вздохнуть

Актриса Рэйчел Броснахэн рассказала на вечернем шоу Джеймса Кордена как получила травму ребер на съемках сериала "Удивительная миссис Мейзел". Видео с Броснахэн было опубликовано на официальном YouTube канале шоу.

В сериале актриса играет роль домохозяйки, ставшую стендап-комиком. Действия разворачиваются в Америке 1960-х . Для того, чтобы соответствовать эпохе, Рэйчел приходилось надевать корсет под платья каждый съемочный день.

"От этого я получила травму. В сериале мы разговариваем очень быстро, времени вдыхать почти нет. Мне кажется, я недостаточно дышала, из-за чего пара моих ребер срослись. И теперь я не могу глубоко дышать", - рассказывает Броснахэн.

Третий сезон "Удивительной миссис Мейзел" вышел в декабре на Amazon Prime. Сериал имеет в своем активе 8 премий "Эмми", а также два "Золотых глобуса" – за лучший комедийный проект и лучшую комедийную актрису.

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