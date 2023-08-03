Бывшего мужа Бритни Спирс арестовали

Джейсон Александр снова обвиняется в преследовании людей.

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Бывшего мужа Бритни Спирс Джейсона Александра арестовали из-за сталкинга. Об этом пишет TMZ

41-летний Александр, который был женат на поп-певице в течение 55 часов в 2004 году, был арестован в среду, 2 августа 2023 года, в штате Теннесси за причастность к преследованию.

Мужчина находился в тюрьме, и не было сразу понятно, была ли ему объявлена сумма залога или дата суда в связи с обвинением, сообщает издание.

Хотя власти не назвали других участников, Спирс во вторник опубликовала танцевальное видео из своего дома в Южной Калифорнии, указывая на то, что вряд ли поп-певица, которая имеет трехлетний запретительный ордер против Александра, причастна к инциденту в Теннесси.

Бритни Спирс

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Бритни Спирс и Джейсон Александр Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Это не первое столкновение Александра с обвинениями в преследовании, поскольку в июне 2022 года он пробрался в дом певицы за несколько часов до того, как она вышла замуж за Сэма Асгари.

В августе 2022 года в округе Вентура, штат Калифорния, Александра признали виновным в незаконном проникновении на территорию и избиении.

Друзья детства Спирс и Александр поженились в Маленькой Белой Часовне в Лас-Вегасе на церемонии в 4 утра в 2004 году, но брак продлился всего 55 часов до аннулирования.

Бритни Спирс Фото: Скриншот

Напомним, сыновья Бритни Спирс отказались встретиться с певицей.

Также Фокус писал о том, что свекровь Бритни Спирс попала в больницу.