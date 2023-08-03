Колишнього чоловіка Брітні Спірс арештували

Джейсон Олександр знову обвинувачується у переслідуванні людей.

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Колишнього чоловіка Брітні Спірс Джейсона Олександра арештували через сталкінг. Про це пише TMZ

41-річний Олександр, який був одружений з поп-співачкою протягом 55 годин у 2004 році, був заарештований у середу, 2 серпня 2023, у штаті Теннессі за причетність до переслідування.

Чоловік перебував у в'язниці, і не було відразу зрозуміло, чи була йому оголошена сума застави або дата суду у зв'язку з обвинуваченням, повідомляє видання.

Хоча влада не назвала інших учасників, Спірс у вівторок опублікувала танцювальне відео зі свого будинку в Південній Каліфорнії, вказуючи на те, що навряд чи поп-співачка, яка має трирічний заборонний ордер проти Олександра, причетна до інциденту в Теннессі.

Брітні Спірс

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Брітні Спірс та Джейсон Олександр Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Це не перше зіткнення Олександра зі звинуваченнями у переслідуванні, оскільки в червні 2022 року він пробрався в будинок співачки за кілька годин до того, як вона вийшла заміж за Сема Асгарі.

У серпні 2022 року в окрузі Вентура, штат Каліфорнія, Олександра визнали винним у незаконному проникненні на територію та побиття.

Друзі дитинства Спірс і Олександр одружилися в Маленькій Білій Каплиці в Лас-Вегасі на церемонії о 4 ранку у 2004 році, але шлюб тривав всього 55 годин до анулювання.

Брітні Спірс Фото: Скриншот

Нагадаємо, сини Брітні Спірс відмовилися зустрітися зі співачкою.

Також Фокус писав про те, що свекруха Брітні Спірс потрапила до лікарні.