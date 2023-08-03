Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отправились на шоппинг в Хэмптоне (фото)

Звездная пара неторопливо прогуливалась по живописному району.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес и ее супруг, 50-летний актер Бен Аффлек отправились по магазинам в Хэмптоне. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Мать" выбрала комфортный образ для прогулки с мужем. Она надела белую футболку с V-образным вырезом, мешковатые и рваные джинсы и белые кроссовки. Джей Ло дополнила ансамбль солнцезащитными очками и серебряными серьгами-кольцами. Ее волосы были собраны в пучок, а в руках у нее была изящная сумочка.

Аффлек был одет в черную футболку с надписью "Believe in Boston", коричневые брюки, модные кроссовки и стильные солнцезащитные очки.

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Пара неторопливо прогуливалась по живописному району. Бен курил сигарету в тот момент, когда они попали в объектив папарацци. Они были в хорошем настроении, и Дженнифер широко улыбалась, болтая со своим супругом.

Напомним, накануне Джей Ло заметили по пути в спортзал с сумкой стоимостью 200 тысяч долларов.

Также Фокус писал о первой годовщине бракосочетания Джей Ло и Бена Аффлека.