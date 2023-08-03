Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вирушили на шопінг у Гемптоні (фото)

Зіркова пара неквапливо прогулювалася мальовничим районом.

Related video

53-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес та її чоловік, 50-річний актор Бен Аффлек вирушили по магазинах у Гемптоні. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Мати" обрала комфортний образ для прогулянки з чоловіком. Вона одягла білу футболку з V-подібним вирізом, мішкуваті та рвані джинси і білі кросівки. Джей Ло доповнила ансамбль сонцезахисними окулярами і срібними сережками-кільцями. Її волосся було зібране в пучок, а в руках у неї була витончена сумочка.

Аффлек був одягнений у чорну футболку з написом "Believe in Boston", коричневі штани, модні кросівки і стильні сонцезахисні окуляри.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Пара неквапливо прогулювалася мальовничим районом. Бен курив сигарету в той момент, коли вони потрапили в об'єктив папараці. Вони були в гарному настрої, і Дженніфер широко посміхалася, розмовляючи зі своїм чоловіком.

Нагадаємо, напередодні Джей Ло помітили по дорозі до спортзалу з сумкою вартістю 200 тисяч доларів.

Також Фокус писав про першу річницю одруження Джей Ло і Бена Аффлека.