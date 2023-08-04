4 августа 2023 года: Марии Магдалины — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя работать в поле и разжигать костер.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святой мироносицы Марии Магдалины. Она была сторонницей и последовательницей Иисуса Христа и несла Слово Божие среди людей. Иисус встретил женщину в то время, когда она была одержима семью бесами. С помощью молитвы он изгнал из ее тела бесов, а потом она стала его ученицей. Именно Марии Магдалине первой явился Иисус Христос утром на Пасху.
Что нельзя делать 4 августа:
- работать в поле;
- разжигать костер;
- выходить из дома после заката.
Народные приметы и поверья:
- много росы — лен будет серым;
- гроза — будет хороший урожай зерновых;
- слышно кваканье лягушек —будет непогода;
- видно много улиток — будет сыро.
День ангела празднуют:
Алексей, Корнилий, Михаил, Мария.
Родились в этот день:
1854 год — Мария Заньковецкая, украинская театральная актриса;
1961 год — Барак Обама, американский политик, 44-й президент США (2009—2017);
1981 год — Меган Маркл, герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри, бывшая американская киноактриса и фотомодель;
1985 год — Даша Астафьева, украинская модель, певица, актриса и телеведущая.
Также в этот день:
1408 год — первое летописное упоминание о городе Мена Черниговской области;
1687 год — гетманом Левобережья (левобережной Украины) становится Иван Мазепа;
1777 год — отставной драгун Филипп Эстли открывает в Лондоне первый в мире цирк;
1693 год — французский монах Дом Периньон открывает секрет приготовления шампанского.