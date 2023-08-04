4 августа 2023 года: Марии Магдалины — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя работать в поле и разжигать костер.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святой мироносицы Марии Магдалины. Она была сторонницей и последовательницей Иисуса Христа и несла Слово Божие среди людей. Иисус встретил женщину в то время, когда она была одержима семью бесами. С помощью молитвы он изгнал из ее тела бесов, а потом она стала его ученицей. Именно Марии Магдалине первой явился Иисус Христос утром на Пасху.

Что нельзя делать 4 августа:

работать в поле;

разжигать костер;

выходить из дома после заката.

Народные приметы и поверья:

много росы — лен будет серым;

гроза — будет хороший урожай зерновых;

слышно кваканье лягушек —будет непогода;

видно много улиток — будет сыро.

День ангела празднуют:

Алексей, Корнилий, Михаил, Мария.

Родились в этот день:

1854 год — Мария Заньковецкая, украинская театральная актриса;

1961 год — Барак Обама, американский политик, 44-й президент США (2009—2017);

1981 год — Меган Маркл, герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри, бывшая американская киноактриса и фотомодель;

1985 год — Даша Астафьева, украинская модель, певица, актриса и телеведущая.

Также в этот день:

1408 год — первое летописное упоминание о городе Мена Черниговской области;

1687 год — гетманом Левобережья (левобережной Украины) становится Иван Мазепа;

1777 год — отставной драгун Филипп Эстли открывает в Лондоне первый в мире цирк;

1693 год — французский монах Дом Периньон открывает секрет приготовления шампанского.