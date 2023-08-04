4 серпня 2023 року: Марії Магдалини — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна працювати в полі та розпалювати багаття.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої мироносиці Марії Магдалини. Вона була прихильницею і послідовницею Ісуса Христа і несла Слово Боже серед людей. Ісус зустрів жінку в той час, коли вона була одержима сімома бісами. За допомогою молитви він вигнав з її тіла бісів, а потім вона стала його ученицею. Саме Марії Магдалині першою з'явився Ісус Христос уранці на Великдень.
Що не можна робити 4 серпня:
- працювати в полі;
- розпалювати багаття;
- виходити з дому після заходу сонця.
Народні прикмети та повір'я:
- багато роси — льон буде сірим;
- гроза — буде хороший урожай зернових;
- чути квакання жаб — буде негода;
- видно багато равликів — буде сиро.
День ангела святкують:
Олексій, Корнилій, Михайло, Марія.
Народилися в цей день:
1854 рік — Марія Заньковецька, українська театральна актриса;
1961 рік — Барак Обама, американський політик, 44-й президент США (2009-2017);
1981 рік — Меган Маркл, герцогиня Сассекська, дружина принца Гаррі, колишня американська кіноактриса і фотомодель;
1985 рік — Даша Астаф'єва, українська модель, співачка, актриса і телеведуча.
Також цього дня:
1408 рік — перша літописна згадка про місто Мена Чернігівської області;
1687 рік — гетьманом Лівобережжя (лівобережної України) стає Іван Мазепа;
1777 рік — відставний драгун Філіп Естлі відкриває в Лондоні перший у світі цирк;
1693 рік — французький чернець Дом Періньон відкриває секрет приготування шампанського.