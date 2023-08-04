4 серпня 2023 року: Марії Магдалини — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна працювати в полі та розпалювати багаття.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої мироносиці Марії Магдалини. Вона була прихильницею і послідовницею Ісуса Христа і несла Слово Боже серед людей. Ісус зустрів жінку в той час, коли вона була одержима сімома бісами. За допомогою молитви він вигнав з її тіла бісів, а потім вона стала його ученицею. Саме Марії Магдалині першою з'явився Ісус Христос уранці на Великдень.

Що не можна робити 4 серпня:

працювати в полі;

розпалювати багаття;

виходити з дому після заходу сонця.

Народні прикмети та повір'я:

багато роси — льон буде сірим;

гроза — буде хороший урожай зернових;

чути квакання жаб — буде негода;

видно багато равликів — буде сиро.

День ангела святкують:

Олексій, Корнилій, Михайло, Марія.

Народилися в цей день:

1854 рік — Марія Заньковецька, українська театральна актриса;

1961 рік — Барак Обама, американський політик, 44-й президент США (2009-2017);

1981 рік — Меган Маркл, герцогиня Сассекська, дружина принца Гаррі, колишня американська кіноактриса і фотомодель;

1985 рік — Даша Астаф'єва, українська модель, співачка, актриса і телеведуча.

Також цього дня:

1408 рік — перша літописна згадка про місто Мена Чернігівської області;

1687 рік — гетьманом Лівобережжя (лівобережної України) стає Іван Мазепа;

1777 рік — відставний драгун Філіп Естлі відкриває в Лондоні перший у світі цирк;

1693 рік — французький чернець Дом Періньон відкриває секрет приготування шампанського.