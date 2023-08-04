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Стиль жизни

Том Круз готов дать Софии Вергаре второй шанс

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Фото: Getty Images | Том Круз

В 2005 году между знаменитостями была короткая интрижка.

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61-летний американский актер Том Круз готов дать второй шанс Софии Вергаре после ее развода с мужем. Об этом пишет Mirror.

Круз якобы хочет попробовать свидание с Софией Вергарой после ее развода с Джо Манганьелло.

61-летний актер ненадолго ухаживал за 51-летней актрисой еще в 2005 году, незадолго до того, как он влюбился в 44-летнюю Кэти Холмс.

"У них уже есть такая история, даже, скорее, короткая забава, чем полноценный роман", — сообщил источник британскому журналу Heat, как пишет Mirror.

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Том Круз и София Вергара в 2005 году Fullscreen
Том Круз и София Вергара в 2005 году
Фото: Getty Images

"Они провели особое время вместе, погуляв на Голливудских холмах и развлекаясь. Тогда София на самом деле не давала сигналов о том, что хочет чего-то долгосрочного, поэтому все закончилось абсолютно мирным путем, и они остались друзьями", — утверждал далее инсайдер.

"Тома всегда угнетало то, что он бросил Софию и выбрал Кэти", — дал источник.

Ранее InStyle сообщал, что Круза и Вергару свел его друг Уилл Смит в феврале 2005 года.

София Вергара и Джо Манганьелло Fullscreen
София Вергара и Джо Манганьелло
Фото: Instagram sofiavergara

Пара была сфотографирована вместе папарацци лишь на одном свидании, и, как сообщается, вскоре роман закончился.

Впоследствии Том женился на Кэти Холмс, с которой воспитывал общую дочь Сури. А София — с Джо Манганьелло. Впрочем, в 2023 стало известно, что Вергара и Манганьелло разводятся после семи лет брака.

Напомним, София Вергара оставила домашнего любимца мужу.

Также Фокус писал о вероятной причине развода Софии Вергары и Джо Манганьелло.