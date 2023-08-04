Тимоти Шаламе провел время со своей мамой (фото)

В Голливуде актер известен как идеальный сын. На многих церемониях и кинопремиях актер появляется вместе с мамой.

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27-летний американский актер и продюсер Тимоти Шаламе был замечен на редкой прогулке со своей мамой Николь Флендер в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда фильма "Дюна" выбрал небрежный образ для дневной прогулки. Шаламе надел белую футболку, полосатые пижамные штаны, черные туфли и бейсболку "Нью-Йорк Янкиз".

Его 64-летняя мать надела топ без рукавов с ярким принтом и белые брюки, дополнив ансамбль босоножками на невысокой танкетке.

Ранее мать Тимоти рассказала The Guardian о двух знаменитых детях (ее дочь Полин играет главную роль в сериале "Сексуальная жизнь студенток").

"Я счастлива, что они успешны, в безопасности и здоровы, — сказала Николь. — Я бы чувствовала себя так же, независимо от того, какой была их профессия.

После многих лет поддержки актерских мечтаний своего сына Николь рассказала, что он не стесняется брать ее с собой на красные дорожки.

"Мне нравится быть с моим сыном. Как будто мы собираемся на вечеринку и он представляет меня некоторым своим друзьям, своим коллегам, — объяснила она, как он поддерживал для нее нормальность таких звездных мероприятий. — Тимми очень представительный".

Также Фокус писал, что Тимоти Шаламе замахнулся на лавры Джонни Деппа в новом фильме о Вилли Вонке.