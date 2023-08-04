Тину Кунаки впервые заметили на свидании после развода с Касселем (видео)

Звезда подиумов и старший за нее на 30 лет актер расторгли брак весной 2023 года.

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26-летнюю французскую модель Тину Кунаки впервые заметили на свидании после развода с актером Венсаном Касселем. Видео распространяется в Сети.

Молодая мама отдыхает на Ибице. И накануне звезду подиумов "поймали" местные папарацци у входа в заведение в компании загадочного мужчины. Кунаки была одета в полупрозрачное вязаное платье и бежевую обувь. К образу она добавила красную сумочку в форме сердца.

Модель обнимала мужчину, а после этого они зашли в заведение, держась за руки.

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Тина Кунаки

Весной 2023 года стало известно о разводе модели и старшего за нее на 30 лет актера Венсана Касселя. Они воспитывали общую дочь Амазонию, которую так и не показали публике.

Ходили слухи, что бывший муж Моники Беллуччи нашел еще более молодую возлюбленную. Впрочем, официально Кунаки и Кассель не комментировали причин своего разрыва.

Тина Кунаки и Венсан Кассель Фото: vincentcassel/Instagram

Напомним, Тина Кунаки и Венсан Кассель развелись после 5 лет брака.

Также Фокус писал о трендовой юбке на 2023 год, которую продемонстрировала Тина Кунаки.