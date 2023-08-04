Тіну Кунакі вперше помітили на побаченні після розлучення з Касселем (відео)
Зірка подіумів та старший за неї на 30 років актор розірвали шлюб навесні 2023.
26-річну французьку модель Тіну Кунакі вперше помітили на побаченні після розлучення з актором Венсаном Касселем. Відео шириться в мережі.
Молода мама відпочиває на Ібіці. І напередодні зірку подіумів "зловили" місцеві папараці біля входу в заклад у компанії загадкового чоловіка. Кунакі була одягнена в напівпрозору вʼязану сукню та бежеве взуття. До образу вона додала червону сумочку у формі серця.
Модель обіймала чоловіка, а після цього вони зайшли до закладу, тримаючись за руки.
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Навесні 2023 стало відомо про розлучення моделі та старшого за неї на 30 років актора Венсана Касселя. Вони виховували спільну доньку Амазонію, яку так і не показали публіці.
Ходили чутки, що колишній чоловік Моніки Беллуччі знайшов ще молодшу кохану. Втім, офіційно Кунакі та Кассель не коментували причин свого розриву.
Нагадаємо, Тіна Кунакі та Венсан Кассель розлучилися після 5 років шлюбу.
Також Фокус писав про трендову спідницю на 2023 рік, яку продемонструвала Тіна Кунакі.