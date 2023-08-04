Рики Мартин нарушил молчание о своем разводе

Музыкант и художник Джван Йосеф были женаты около шести лет.

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51-летний пуэрториканский певец Рики Мартин высказался о своем разводе с Джваном Йосефом, заявив, что решение расторгнуть их брак не было "недавним". Об этом пишет Hola!.

Хитмейкер в июле 2023 года объявил, что они с 38-летним Йосефом разошлись после шести лет брака.

"Когда общественность узнала, мы уже прошли через процесс скорби", — сказал Мартин.

"Мы с Джваном всегда будем семьей", — поделился он. "У нас двое детей, которых мы собираемся воспитывать вместе, и это не недавнее решение. Мы давно планировали эту ситуацию, она предпандемическая".

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Рики Мартин с мужем Фото: Ricky Martin/Instagram

"Мы смотрим друг другу в глаза и улыбаемся, мы обнимаем друг друга, и мы проходим через взлеты и падения, мы плачем вместе и мы вместе смеемся", — сказал он, добавив, что пара сейчас в хороших отношениях.

"Это было семь или восемь лет [с Джваном]. Я хочу хорошо провести время, я хочу наслаждаться жизнью... Давайте спокойно, но да, я вижу себя в других отношениях", — продолжил музыкант.

Ранее Мартин назвал причиной развода "непреодолимые разногласия" и теперь добивается совместной опеки над детьми пары — дочь Люсия, 4 года, и сын Ренн, 3 года.

Рики Мартин с мужем Фото: Getty Images

Напомним, Рики Мартин объявил о разводе с Джваном Йосефом после шести лет брака.

Также Фокус писал о судебном деле племянника Рики Мартина против певца.