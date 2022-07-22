Рики Мартин выиграл суд против племянника

21-летний Деннис Санчез отозвал судебный иск против певца.

50-летний поп-певец Рики Мартин невиновен. С певца сняли обвинения в инцесте и домашнем насилии после того как его племянник, 21-летний Деннис Санчез, отозвал судебный иск. Об этом сообщает издание People.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Ранее Деннис обвинял своего дядю в том, что после прекращения любовных отношений, которые длились 18 месяцев, певец начал его преследовать. Деннису удалось получить ордер, который запрещал Мартину контактировать с ним. А после того, как стало известно об их сексуальных отношениях, в СМИ писали, что певцу по законам Пуэрто-Рико может грозить до 50 лет тюремного заключения.

Адвокаты звезды с самого начала отвергали все обвинения. Они утверждали, что Деннис Санчез страдает психическим заболеванием и нуждается в профессиональной помощи специалиста. На днях Рики Мартин дал показания в суде, после чего его племянник принял решение отозвать иск. По словам самого Денниса, никто не давил на него. Он принял такое решение самостоятельно.

"Как мы и предполагали, временный охранный ордер не был продлен судом. Обвинитель подтвердил суду, что решение о прекращении дела было принято им единолично, без какого-либо внешнего влияния или давления, и обвинитель подтвердил, что он удовлетворен его юридическое представительство в этом вопросе", — заявил адвокаты знаменитости.

Они также добавили, что обвинения Денниса с самого начала были ничем не подкрепленной клеветой.

"Это никогда не было чем-то большим, чем словами обеспокоенного человека, выдвигающего ложные обвинения, абсолютно ничем не подкрепленные. Мы рады, что наш клиент добился справедливости, и теперь может двигаться вперед в своей жизни и своей карьере" — отметили адвокаты Рики Мартина.

Напомним, информация о том, что против знаменитости были выдвинуты обвинения в домашнем насилии, появилась в начале июля. Тогда судья вынес приказ об охранном ордене, который запрещал Мартину приближаться к человеку, подавшему иск против него. Позже СМИ стало известно, что в домашнем насилии музыканта обвиняет собственный племянник, с которым у Мартина якобы был роман.